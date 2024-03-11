Аль Пачино, объявив номинацию на лучший фильм года по-своему, вызвал в зале и шок, нарушив всю интригу, и волну смеха.

В ночь вручения ежегодной знаменитой премии "Оскар" легендарный актер Альфред Пачино нарушил традиции и придал спонтанности престижному событию Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает Leadership.

Аль Пачино, как его ласково называют многочисленные поклонники, объявил победителя заветной награды за лучший фильм, просто пропустив обычный список номинантов.

"Я вижу Оппенгеймера", — сказал Пачино, вызвав и шок в зале, нивелировав всю интригу, и волну смеха среди присутствующих.

В центре внимания 96-й церемонии "Оскара", несомненно, оказался "Оппенгеймер", захватывающий кинематографический шедевр, очаровавший как зрителей, так и критиков. Трехчасовая эпопея, снятая провидцем Кристофером Ноланом, рассказывает о жизни Дж. Роберта Оппенгеймера, блестящего, но противоречивого физика, стоящего за разработкой атомной бомбы во время Второй мировой войны.

"Оппенгеймер" безраздельно господствовал на церемонии, получив семь наград, в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру. Вместе с тем, на сцене появлялись и другие известные таланты — от блестящей игры Брэдли Купера в "Маэстро" до пронзительной роли Эммы Стоун в "Беднягах".

Вечер отметил множество кинематографических достижений, среди которых был и украинский полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе", ставший одновременно политической манифестацией силы украинского народа.

Как сказал при вручении "Оскара" режиссер ленты, военный корреспондент Мстислав Чернов, "кино формирует воспоминания, а воспоминания — историю". И несмотря на то, что такие легенды, как Аль Пачино, нарушают традиции, сила кино, его магия и его социальная роль продолжают жить, обещая будущее, которое продолжит вдохновлять, но только на лучшее.

В ночь с 10 на 11 марта состоялась 96-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар", где были названы лучшие фильмы 2023 года. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.