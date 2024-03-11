Лиа Льюис вышла на красную дорожку "Оскар 2024" в платье украинского бренда (фото)

Знаменитость выглядела очень женственно и элегантно в нежном платье от Lever Couture. Этот бренд основан украинским дизайнером Лесей Верлингьери.

Американская актриса китайского происхождения Лиа Льюис, которая озвучила главную героиню в мультфильме "Стихии", номинированного на приемии "Оскар" в категории Лучший анимационный фильм выбрала для выхода на красную дорожку эффектное платье от украинского бренда Lever Couture, сообщает Telegraf.

Актриса Лиа Льюис Фото: Getty Images

Легкое мини-платье, состоящее из наслоения полупрозначных лент со шлейфом, отлично подчеркнуло стройную фигуру Лиа Льюис. Свой образ актриса дополнила прозрачными босоножками, гладкой прической, серьгами и двумя массивными перстнями. Знаменитость выглядела очень женственно и элегантно.

Актриса Лиа Льюис Фото: Getty Images

Платье нежно-розового цвета было представленно в коллекции Lever Couture "Скорость эмоций" в 2023 году на неделе моды в Нью-Йорке. Льюис не первая знаменитость, которая выбрала для особого случая платье от украинского бренда. В 2023 году на церемонии вручения премии "Оскаре" Lever Couture надела певица нигерийская певица Tems. Подобные футуристические наряды часто выбирают Дженнифер Лопес, Леди Гага, Милла Йовович, Хайди Клум и другие.

Бренд Lever Couture, основан украинским дизайнером Лесей Верлингьери из Одессы, базируется в Лос-Анджелесе. Известно, что в 2022 году Тина Кароль в Японии стала голосом коллекции бренда Lever Couture, над которой работали дизайнер Леся Верлингьери, а также креативный директор Lady Gaga и французского модного Дома Mugler Никола Формикетти.

Напомним, 11 марта сообщалось, что Кирстен Данст на красной дорожке "врезалась" в большую статую "Оскара". Вскоре после того, как актриса Лиза Коши споткнулась и упала, Кирстен Данст едва не снесла гигантскую статую Оскара, позируя перед камерами.