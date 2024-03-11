Леди Китти Спенсер впервые показала свою дочь от 65-летнего мужа (фото)

Племянница принцессы Дианы держала беременность и рождение ребенка в строгом секрете.

33-летняя британская модель и племянница покойной принцессы Дианы леди Китти Спенсер ошеломила своих поклонников в соцсети, сообщила о том, что она стала мамой. Ко Дню матери она опубликовала серию снимков с ребенком на руках. На фото она позирует с малышом, которому, судя по фото, уже несколько месяцев.

"Быть твоей мамой — радость всей моей жизни, крошка. Я люблю тебя безоговорочно. Поздравляю с Днем матери тех, кто празднует сегодня", – подписала она публикацию. При этом Китти не стала раскрывать пол и имя малыша. Однако что это девочка, стало понятно из комментария сестры Китти, Элизы, которая написала: "Mоя прекрасная маленькая племянница!".

Китти поздравили ее сестра, а также Мей Маск

Гламурная модель, никогда не заявлявшая о своей беременности, уже несколько лет замужем за Майклом Льюисом. Их дочь приходится родственницей детям принца и принцессы Уэльских, принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, а также двоим детям принца Гарри и Меган Маркл, принцу Арчи и принцессе Лилибет.

Скромный подход к публичности сильно отличается от, казалось бы, бесконечных статей и постов в социальных сетях, которыми делились летом три года назад, когда леди Китти Спенсер вышла замуж за южноафриканского бизнесмена Майкла Льюиса на экстравагантной свадьбе в Риме. Пара обнародовала свои отношения в 2019 году, и в том же году Майкл, который старше на 32 года, сделал ей предложение на Рождество.

Их свадьба изначально была отложена из-за Covid-19. По этому случаю невеста была одета в серию платьев Dolce & Gabbana, напоминающих платье ее собственной матери Виктории Эйткен (урожденной Локвуд), когда она вышла замуж за отца леди Китти, Эрла Спенсера, в 1989 году.

Свадьба Китти Спенсер и Майкла Льюиса Фото: Instagram/Kitty Spencer

В последний раз Китти видели на редкой вечеринке у Освальда в октябре 2023 года, но с тех пор она избегала публичности. Теперь, кажется, понятно, почему.

Ранее Фокус писал, что племянница принцессы Дианы показала детали свадьбы через год после церемонии. На мероприятии не было ее отца, брата покойной принцессы Уэльской.