Тренды макияжа, которые будут актуальны в 2024 году (фото)

Макияж — это то, что придает женщинам уверенности и решительности. Большинство женщин считают, что именно макияж подчеркивает их внешность. А с возрастом, макияж действительно становится одним из вариантов для омоложения внешности женщины.

Конечно, как и в мире обуви, одежды, причесок, в мейкап индустрии есть свои тренды, которые из года в год также меняются. Именно поэтому Фокус подготовил подборку трендов макияжа, которые будут актуальны в 2024 году.

Контур губ

Текущие тренды в макияже губ включают контуринг, благодаря которому можно создать иллюзию более полных губ. Продолжается тренд на стиль 90-х и самое время вспомнить о темной подводке. Коричневый и бордовый контур губ самый топ. Бордовый и коричневый контур губ — это один из главных трендов, который сохраняется на протяжении последних нескольких сезонов. Это стильный способ выделить и подчеркнуть форму губ. Коричневый губной карандаш прекрасно подходит для более натуральных образов, тогда как бордовый может добавить яркости и элегантности вашему образу.

Сияющая кожа

Тренд, который перешел с нами в 2024 год. Главное помнить один важный момент: обладательницам проблемной кожи лучше избегать этого эффекта, он только подчеркнет недостатки.

Цветные стрелки

Небольшие аккуратные стрелки или супердлинные стрелки. Они позволяют добавить цвета и оригинальности макияжу. Например, вы можете использовать яркие неоновые цвета для стрелок или смелые металлические оттенки. Главное — выбирать цвета, которые подходят вашему тону кожи и позволяют вам выглядеть стильно.

Читайте также: Тренды, которые потеряли свою актуальность весной 2024 года

Золотистые текстуры

Золотые текстуры являются очень популярным трендом в макияже. Они могут добавить блеска и изысканности к любому макияжу. Вы можете попробовать золотые тени для глаз, золотой блик или даже золотой оттенок помады. Этот тренд особенно подойдет для вечернего выхода или специального события. Как утверждают стилисты, в 2024 году, этот тренд можно носить и днем, если позволяет работа или среда, где вы находитесь.

Дрейпинг

На замену бронзеру и скульптору заменяем румянами. Наносим румяна на скулы и виски, вместо скульптора. Драпировка — эта техника добавляет цвета и измерения лицу, придавая молодости и сияния. Это популярная тенденция в косметическом сообществе, поскольку она может подчеркнуть черты лица и придать свежий, современный оттенок традиционному макияжу. Обязательно хорошо растушуйте румяна, чтобы достичь безупречного и естественного завершения.

Макияж без макияжа

Это один из трендов в мире макияжа. Этот стиль предполагает создание естественного и свежего вида кожи, используя минимальное количество продуктов. Основная цель — подчеркнуть естественную красоту и выглядеть естественно, не напудренно. Для достижения этого эффекта можно использовать жидкие и легкие текстуры фондю, кремовые румяна и блестки для губ. Натуральность и макияж — основа этого макияжа. Ухоженная кожа остается главным трендом уже несколько сезонов — увлажненная и сияющая.

Много блесток

Блестки, глиттер, или стразы — подойдет под все. Глиттер является чрезвычайно популярным трендом в мире макияжа. Вы можете использовать его для создания яркого и блестящего вида. Нанесение глиттера на глаза, губы или даже щеки может добавить вашему макияжу очарования и эффектности.

Стразы также являются популярным трендом в макияже в последние годы. Они придадут вашему виду блеска и оригинальности. Их можно использовать для украшения глаз, губ или даже лица. Самое популярное место для применения страз — глаза. Крупные и светло отражают свет, создавая эффект блеска. Такой макияж смотрится очень эффектно особенно на вечеринке или мероприятии.

Напомним, ранее мы писали, как подобрать одежду, чтобы выглядеть стройнее. Кроме этого, Фокус писал, папины джинсы из 90-х и больше офисной одежды: какие стили будут в тренде этой весной.