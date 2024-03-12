Меню, подарки, секреты и особенные гости: что осталось за кулисами "Оскара 2024"

Парадная сторона "Оскара" известна всем. Но то, что происходит за кулисами и после официальной церемонии – куда интересней.

От церемонии "Оскар" обычно ожидают сенсаций, красивой красной дорожки и даже скандалов. Но в этом году церемония была довольно предсказуема. Главным событием стала победа украинского режиссера Мстислава Чернова. Больше всего "Оскаров" забрал Кристофер Нолан и его картина "Оппенгеймер", а самым ярким номером стало выступление Райана Гослинга с его песней из фильма "Барби". Но теперь журналисты рассказывают самое интересное о закулисье "Оскара": о том, где на самом деле была Ева Мендес во время триумфа Гослинга, что произошло на вечеринке Vanity Fair и что гости получили в подарочных пакетах. Об этом пишет Daily Mail.

После испытаний Covid и длительных забастовок актеров и сценаристов, а также благодаря кассовому феномену "Барбенгеймера", который позволил миру снова влюбиться в кино, селебрити были готовы веселиться.

Красная дорожка "Оскара 2024"

Еды было съедено немного – один обозреватель говорит, что это был год, когда Оземпик (популярное средство для похудения – ред.) победил голод.

Певица Кайли Миноуг, посетившая легендарную ежегодную вечеринку-афтерпати Vanity Fair, рассказала, что "чувствует всеобщий блеск".

"Сегодня для меня это не работа, это веселье. Мол, что мне делать на "Оскаре"? Нечего! Но я с нетерпением жду возможности встретиться с друзьями", — призналась певица.

На афтерпати селебрити вели себя более свободно, а многие дамы даже сменили наряды. К тому же многие актеры проигнорировали сам "Оскар", отправившись сразу на вечеринки, которых было несколько: даже Элтон Джон организовал традиционный прием.

Памела Андерсон на афтерпати Фото: Getty Images

Так, звезда "Солтберна" Барри Кеоган, Ленни Кравиц, Лорен Санчес, Джефф Безос, Ким Кардашьян, София Вергара, Крис Дженнер и Деми Ловато сразу уехали веселиться на вечеринке Оскара Vanity Fair.

Как обычно, за самой церемонией награждения последовало множество вечеринок, соревнующихся за привлечение звезд: киностудия Universal выступила против официального Губернаторского бала (проводившегося в здании, где проходила сама церемония), а мероприятие Джей-Зи соперничало с мероприятием Мадонны. Самым крупным событием, конечно, была вечеринка Vanity Fair.

Вне церемонии также происходило несколько событий: пропалестинские и произраильские протестующие дрались на ухоженных лужайках перед вечеринкой. Некоторых протестующих облила перцовым баллончиком и разогнала полиция: был произведен как минимум один арест.

Начало трансляции "Оскара" также было задержано из-за протестов: последние гости заняли свои места только в 16.06, через шесть минут после запланированного начала шоу. Несколько дорог вокруг театра "Долби" были перекрыты, а лимузины со знаменитостями застряли в огромном заторе.

Среди последних опоздавших были Мартин Скорсезе, Марго Робби и Райан Гослинг.

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Номинантка на лучшую женскую роль Кэри Маллиган, которая потрясающе выглядела в сшитом на заказ платье Balenciaga, появилась еще позже. Маллиган пропустила вступительный монолог, а также наблюдал за Да'Вайн Джой Рэндольф, получившей награду за лучшую женскую роль второго плана вне зала.

Кэри Маллиган на красной дорожке Фото: Getty Images

Многих фанатов интересовало, где была Ева Мендес, пока ее бойфренд Райан Гослинг с блеском выступал на сцене.

Выступление Райана Гослинга

Пара никогда не появляется на красной дорожке. Оказалось, что она была в гримерке.

Также фанатов интересовало, что было в подарочных пакетах, приготовленных для вечеринки Vanity Fair. Звездам вручали все необходимое для ухода за кожей, включая сыворотку для лица, очищающее средство для кожи и крем для глаз.

Вечеринка Мадонны прошла в доме менеджера Гая Осири в поддержку ее благотворительной организации Raising Malawi. И там, среди прочего, гостям дарили фирменные кепки. Угощали курицей масала и хлебом наан, но инсайдеры отметили, что еда осталась нетронутой.

Мадонна на вечеринке

Публицисты Академии вчера вечером настаивали на том, что выступление Аль Пачино, когда он вручал приз за "лучший фильм", сыпровизировал, когда назвал победителя еще не открыв конверт.

Аль Пачино на "Оскаре 2024" Фото: Getty Images

83-летний Пачино сказал: "Было номинировано десять замечательных фильмов, но только один получит награду за лучший фильм – и для этого мне придется пойти на компромисс. И я буду. Вот оно. И мои глаза видят "Оппенгеймера"? Да".

По крайней мере, "Оппенгеймер" стал настоящим победителем: этот момент увенчал великую ночь для фильма, получившего семь наград.

Киллиан Мерфи и Мстислав Чернов Фото: Getty Images

Это был карьерный триумф британско-американского режиссера Кристофера Нолана, его жены-продюсера Эммы Томас и, конечно, Киллиана Мерфи.

На Губернаторском балу, где победители выгравировывают свои имена на "Оскарах", гостей угощал знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак, который, среди прочего, приготовил шоколадки в форме статуэток.

Спилберга видели покидающим бал в маске – единственный раз за все время мероприятия.

Актриса Эмма Стоун – неожиданно получив награду в номинации "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Бедные несчастные", на Балу провела всего несколько минут, пока ее статуэтку украшали гравировкой.

Эмма Стоун и компания Фото: Getty Images

Вечеринка Universal была большой, а атмосфера чрезвычайно энергичной. Роберт Дауни-младший, получивший первый "Оскар" за свою долгую карьеру за роль контр-адмирала Льюиса Штрауса в "Оппенгеймере", поехал именно туда.

На вечеринке Vanity Fair были подносы с гамбургерами In-n-Out, пиццей, фотобудка и пакеты со вкусностями, в которые входили тапочки и халаты для тех, кто готов отдохнуть. Скорсезе ходил с бокалом шампанского, Линдси Лохан болтала со своей бывшей партнершей по вечеринке Пэрис Хилтон. Поющие звезды, в том числе Ашер и Ленни Кравиц, общались с модельером Томом Фордом.

Пэрис Хилтон на вечеринке

Марго Робби, сногсшибательная в винтажном корсете Mugler 1996 года, присоединилась к легендам актерского мастерства, таким как Майкл Дуглас, Шэрон Стоун и Николас Кейдж.

Сбор средств для Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона привлек Лиз Херли и ее сына Дамиана, а также Джулию Фокс, бывшую девушку Канье Уэста, в диковинном "голом" наряде.

И "оскаровские" гуляки в итоге уже под утро отдыхали на вечеринке Джей-Зи и Бейонсе в Chateau Marmont. Сообщается, что Леонардо Ди Каприо, который не присутствовал на церемонии вручения "Оскара", был замечен на входе.

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах красной дорожки "Оскара". А также о самых шикарных нарядах афтерпати. Так, Лорен Безос появилась в эффектном алом платье от украинского бренда и роскошных бриллиантовых украшениях.