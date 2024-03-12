Сын Джека Николсона впервые появился на публике со своей девушкой Сарой Сампайо

Сара и Рэй выглядели очень влюбленными, когда дебютировали на красной дорожке вечеринки Vanity Fair Oscar Party в 2024 году. Ранее пара не появлялась на публике вместе.

Ангел Victoria's Secret Сара Сампайо вывела свои отношения с Рэем Николсоном на новый уровень в воскресенье, когда они дебютировали на красной дорожке вечеринки Vanity Fair Оскар 2024. Модель и актер выглядели очень влюбленными, когда обнимались перед камерой на громком мероприятии для знаменитостей. Об этом пишет Daily Mail.

Вечеринка совпала с 96-й церемонией вручения премии "Оскар", на которой Оппенгеймер забрал домой наибольшее количество наград, включая главный приз вечера — "Лучший фильм".

Португальская красавица встречается с Рэем, который является точной копией своего 86-летнего отца-суперзвезды Джека Николсона , с лета 2023 года, но свой главный дебют в качестве пары они приберегли для самой большой ночи Голливуда.

Сара Сампайо и Рэй Николсон Фото: Getty Images

Сара излучала классический голливудский гламур в великолепном черно-бордовом платье с открытыми плечами от Zuhair Murad.

Темный материал был оживлен красивыми темно-красными розами, и она сочетала платье со стильным набором остроконечных черных туфель.

Свой роскошный образ она завершила мерцающими украшениями, в том числе серьгами с блестящими бриллиантами и ожерельем, украшенным большим количеством бриллиантов и огромным красным камнем от Паскуале Бруни.

Рэй выглядел очень элегантно в хорошо сшитом темно-сером костюме, черной атласной рубашке без галстука и черных лоферах.

Сара Сампайо и Рэй Николсон

Сара поделилась некоторыми кадрами с подготовки к вечеринке Оскара в своих сториз в Instagram.

"Вчера вечером на @vanityfair с моим любимым", — подписала она один из своих с Рэем постов.

Сара Сампайо

Рэй — сын Джека Николсона и Ребекки Бруссар, с которой обладатель "Оскара" встречался с 1989 по 1994 год. От Бруссар у него также есть дочь Лоррейн.

У Николсона есть еще трое подтвержденных детей, в том числе дочь Дженнифер от его единственной жены Сандры Найт, на которой он был женат с 1962 по 1968 год.

Также у него есть сын Калеб от его коллеги по фильму "Пять легких пьес" Сьюзен Анспах, которого он публично не признавал до 1996 года.

У Николсона также есть предполагаемая дочь Хани от отношений с датской моделью Винни Холлман, которую он никогда не признавал; и дочь Тесса от официантки Жаннин Гурен, которую он не признал.

Сара и Рэй держали свои отношения в тайне, и в последний раз их фотографировали вместе во время похода по магазинам в Беверли-Хиллз в декабре.

Ранее ее связывали с литературным менеджером Заком Фрогновски, но их последнее появление на красной дорожке состоялось в начале 2023 года.

Ранее Рэя видели на свидании с Далилой Хэмлин в 2022 году.

Рэй также начал актерскую карьеру и уже успел сыграть в фильмах "Многообещающая молодая женщина", "Лакричная пицца" и "Кое-что от Тиффани".

Также он сыграл небольшую роль вместе с Джаредом Лето в фильме "Аутсайдер" 2018 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что происходило за кулисами "Оскара 2024". А также о гостях, посетивших многочисленные вечеринки после церемонии. Среди них были и Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес, которая выбрала изумительное платье от украинского бренда.