Как правильно мыть голову, чтобы волосы дольше были блестящими (видео)

Волосы и их внешний вид — это лицо женщины. Именно поэтому именно их уходу многие женщины уделяют немало внимания. Однако, как выяснилось, большинство женщин начинают неправильно ухаживать за волосами, ведь элементарно не умеют их мыть.

Стилист по волосам Руслана Шетюк поделилась шагами мытья головы и постоянным базовым "домашним уходом", который решает 80% вида волос.

"Не перестану говорить, что домашний уход больше всего влияет на вид волос. Конечно, можно ходить в салон на уход, но это можно приравнять к SPA для волос — просто прийти побаловать себя, но ключ — в домашнем уходе. Итак, домашний уход = шампунь, кондиционер или маска и несмываемый уход. Три базовые вещи вместо десятков бутылочек", — говорит стилист по волосам Руслана Шетюк.

По словам стилиста, очень важно правильно подобрать продукты ухода за волосами конкретно под ваш тип кожи головы и тип волос.

Уход за волосами Фото: https://www.pexels.com/

Как правильно мыть и сушить волосы?

Шаг 1

На влажные руки берем немного шампуня (капля размером с фасолину)

Шаг 2

Далее трем влажные руки с шампунем, чтобы создать пену — это называется "открываем шампунь".

Шаг 3

Массируем пальцами кожу головы вспененным шампунем и повторяем еще дважды.

"Почему дважды? Потому что с 1-м разом мы растворяем луковый жир и все ненужные на волосах продукты, а за 2-м разом имеем "чистовое мытье". Кожу очистили и дальше работаем с длиной", — говорит стилист.

Шаг 4

Обязательно забираем влагу с волос полотенцем. Тогда кондиционер/маска хорошо поработает, а не смоется транзитом.

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Шаг 5

Равномерно наносим кондиционер или маску на длину (только на полотно!).

Шаг 6

Берем расческу и мягко вчесываем продукт в волосы. По словам стилиста, долго держать кондиционер/маску на волосах нет смысла, так как продукт срабатывает мгновенно.

Шаг 7

Тщательно смываем водой, одеваем на голову полотенце на 5-10 мин, чтобы оно забрало воду.

Шаг 8

Подсушив волосы на 50% наносим тремозащиту (крем/спрей/масло), который подходит именно вам

"Почему подсушиваем 50%, а потом наносим? Та же история: когда в волосе лишняя вода, она не дает "войти" или наслоиться продукту", — говорит Руслана Шетюк.

Шаг 9

Все, укладываем волосы, усушивая продукт.

"Рекомендую таки укладывать волосы на браш/круговой фен и т.д., а не просто высыхать и обязательно наносить термозащиту. Потому что задача несмываемого продукта "зайти" в волосы и именно так средство будет работать лучше всего. Он становится и барьером, и тем блеском для хорошего вида волос, который так многие из женщин желают. Если же его не высушить, он ляжет наверх волоса, утяжелит и зажирнит", — говорит Руслана Шетюк.

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