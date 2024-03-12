"Я бы хотела расставить все точки над "і"": Ольга Сумская рассказала, какое гражданство у ее дочери Антонины Паперной

Ольга Сумская признается, что не хочет оправдываться за дочь в России, ведь ее мало кто поймет. Актриса призналась, что поддерживает связь с Антониной Паперной и мечтает о встрече с ней и внуками.

57-летняя украинская актриса Ольга Сумская опровергла информацию, что ее дочь Антонина Паперная, которая уже много лет живет в России, отказалась от украинского гражданства. О дочери и хейте в сторону семьи Сумских она высказалась на презентации книги Оли Цибульской "Цвети!", говорится в видео Люкс ФМ.

В частности, в разговоре Ольга Сумская призналась, что уже 2 года не видела своей старшей дочери Антонины и, к сожалению, не знает, когда они смогут встретиться в ближайшее время.

"Мы не виделись больше 2 лет. Я не знаю как это произойдет. Пока это невозможно. Боль, отчаяние, это те ощущения, которые царят сейчас в моем сердце. Заполняют всю мою душу. Оно грызет, съедает", — сказала Сумская.

Сумская также прокомментировала свое интервью 2014 года в котором она рассказывала, что Антонина Паперная оформляет гражданство России и вскоре станет россиянкой.

По словам актрисы, то видео смонтировано из фраз, которые вырваны из контекста. Тогда она не знала, что спустя годы оно будет причиной хейта ее семьи. На самом деле ни она, ни ее дочь Антонина не платили никаких денег, чтобы получить гражданство.

"Я бы хотела расставить все точки на "і". Потому, что это страшное, на мой взгляд, интервью, ведь мы тогда не понимали, что под этим, что каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей никто не платил. Была ситуация, когда людям 10 лет назад надо было оформить паспорт и они прибегали к таким методам, но это не про меня и не про мою дочь. Она украинка с украинским паспортом", — сказала Сумская.

Читайте также: Сын Натальи Сумской впервые прокомментировал, что думает о дочери Ольги Сумской, которая живет в России

На вопрос журналистки, все же получила ли Антонина Паперная паспорт России, Сумская сказала, что она не знает, ведь не общается на эту тему с дочерью, но думает, что все же она не имеет российского паспорта.

"Думаю, нет. Я даже не спрашиваю. Я на эти темы не общаюсь. Это страшная боль. Просто хочется ее обнять. Моих родных внуков. Они растут. Они должны были бы видеть свою бабушку. Я бы хотела отдать им всю себя", — сказала актриса.

Также в интервью Сумская заявила, что она не хочет и не имеет права оправдываться перед украинцами за свою дочь, ведь ее поймут только те, кто имеют родных в России.

"Я не имею права на оправдание. Любые слова, которые я должна говорить, что-то доказывать, я не имею права на это. Знаете почему? Потому что есть скорбящие семьи, есть матери, которые потеряли все. Поэтому наши слова они ничего не дадут. Это поймут только те люди, у которых родные тоже там", — резюмировала актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская рассказала о дочери в России. Кроме этого, Фокус писал, Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь не может уехать из России.