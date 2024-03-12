Полезно, но не на ночь: 4 причины, почему нельзя есть фрукты вечером

Фрукты не только вкусные, но и очень полезные, так как содержат массу питательных веществ, необходимых организму. Но, оказывается, чтобы получить всю пользу от фруктов, их нельзя есть вечером.

Вздутие живота и изжога, проблемы со сном — вот главные причины по которым эксперты по питанию не рекомендую употреблять фрукты в вечернее время. Фрукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, а еще много фруктозы, что может привести к проблемам с пищеварением, особенно если употреблять их вечером. Об этом пишет Fit For Fun.

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Изжога

Фото: Freepik

Если у вас чувствительный желудок или вы склонны к изжоге, вам не следует есть вечером кислые фрукты, такие как ананасы или яблоки.

Изжога — это состояние когда желудочная кислота выходит из желудка и возвращается в пищевод. Усугублять это состояние могут кислые продукты, в том числе фрукты. Если все же вам очень хочется съесть вечером фрукты, не ложитесь сразу спать, а лучше отправьтесь на небольшую прогулку, чтобы избежать изжоги и отрыжки.

Проблемы со сном

Фруктоза, содержащаяся во фруктах, обеспечивает организм быстрой энергией. Днем это очень хорошо, но вечером и особенно ночью, так как уровень сахара в крови неоправданно подскакивает и резко падает, вызывая чувство голода.

Если вы едите фрукты вечером, ваш организм тратит много времени на их переваривание ночью – и вы лежите без сна в постели с урчанием в желудке.

Часто к вечеру фрукты уже не перевариваются должным образом и поэтому остаются в толстом кишечнике. Затем оно там бродит, что может привести к вздутию и проблемам со сном.

Лишний вес

Фото: Freepik

Фрукты содержат углевод — фруктозу, ее метаболизм происходит в печени, которая превращает фруктозу в полезную энергию. Если мы потребляем больше фруктозы, чем нужно организму, углеводы превращаются в жир и возвращаются в кровоток или сохраняются в клетках.

Если вы едите вечером много сладких фруктов, например, бананы, виноград или манго, организм, не способен преобразовывать поглощенную энергию и вместо этого откладывает ее в жировые депо.

Вздутие живота

Овощи и фрукты содержат много растворимой клетчатки, которая разбухает в кишечнике, оставляя на долгое время чувство сытости. Однако у клетчатки во фруктах и ​​овощах есть и темная сторона: она ферментируется. Когда они перевариваются в толстой кишке, то расщепляются кишечными бактериями, в качестве побочных продуктов образуя газы.

После употребления больших порций фруктов, у некоторых людей возникает вздутие живота, что может быть очень неприятно. Чтобы клетчатка быстро переварилась и не вызвала проблем с пищеварением, нужно активно двигаться, а так как вечером, сразу после еды вы отправляетесь на диван, то употребление фруктов вечером может привести к неприятному ощущению распирания, метеоризму и нарушениям сна.

Фото: Freepik

Но не волнуйтесь, вам не придется полностью отказываться от вкусных фруктов по вечерам. Если вечером вам хочется фруктов, выбирайте варианты с низким содержанием сахара: грейпфрут, черника, малина, папайя и гуава. Даже если фрукты с низким содержанием сахара, не переедайте, можете использовать горсть в качестве примерного ориентира порции.

Фрукты, содержащие много сахара, например, бананы, манго или ананасы, вы можете добавлять в утреннюю овсянку утром или перекусывать между приемами пищи – тогда ваш желудок сможет отдохнуть вечером.

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