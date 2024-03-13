Меган Маркл празднует победу над своей сестрой
Суд решил, что все, сказанное Меган Маркл в интервью, было правдой. Он также запретил Саманте в дальнейшем подавать аналогичные иски.
Жена принца Гарри Меган Маркл одержала юридическую победу над сестрой Самантой в суде после того, как судья из Флориды Шарлин Эдвардс Ханивелл заявила, что дело следует прекратить, поскольку Саманта "не смогла найти никаких заявлений, которые могли бы поддержать иск о клевете", пишет The Economic Times.
59-летняя Саманта требовала как минимум $75 тысяч за клевету, подразумевающую, что Меган намекала в интервью Опре Уинфри, что она выросла единственным ребенком. Герцогиня также рассказала, что Саманта изменила фамилию с Расмуссен, которую взяла, выйдя замуж, на Маркл сразу же после того, как актриса начала встречаться с Гарри.
По словам Саманты, Меган сделала аналогичные заявления в сериале Netflix, и эти обвинения подвергли ее "унижению, стыду и ненависти во всем мире".
Разбирательство должно было состояться в суде Тампы в ноябре.
Ханивелл постановила, что комментарии Меган в ее сериале Netflix с принцем Гарри или в их интервью с Опрой Уинфри были правдой. В 58-страничном постановлении судья подчеркнула, что заявления ответчицы не могут носить клеветнический характер, поскольку они "по существу правдивы, основываясь на доказательствах, замеченных судом", или "не могут считаться клеветническими".
Она также отметила, что комментарии Меган о детстве были ее "просто мнением", что у нее не было близких отношений с Самантой, ее сводной сестрой по отцу.
Кроме того, Ханивелл подчеркнула: заявление Саматы о том, что Меган "подразумевала, что она была лгуньей и ищущей славы", – "искаженная характеристика" того, что сказала герцогиня.
Что касается смены фамилии, то судья указала на правдивость информации по сути:
"То, что истец использовал одну фамилию, а затем фамилию Маркл вскоре после того, как были опубликованы сообщения об отношениях ответчика с принцем Гарри, по сути верно, если верить доказательствам в протоколе, которые суд принял к сведению".
В своем заключении судья Ханивелл написала:
"Иски истца будут отклонены с предубеждением, поскольку к этому моменту, ее третьей попытке внести поправки в свою жалобу, ей не удалось выявить какие-либо заявления, которые могли бы поддержать иск о диффамации или косвенной диффамации либо в книге "В поисках свободы", либо в сериале Netflix "Гарри и Меган", либо в часовом телеинтервью ответчика и ее мужа на канале CBS".
Первоначально дело было возбуждено в марте 2022 года, и в судебных документах Саманта подробно рассказала, как она была "очень близка" с Меган, когда они вместе росли в Лос-Анджелесе.
Ранее Фокус писал, что сестра Меган Маркл предсказала ей развод с принцем Гарри.