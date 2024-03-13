Меган Маркл празднует победу над своей сестрой

Суд решил, что все, сказанное Меган Маркл в интервью, было правдой. Он также запретил Саманте в дальнейшем подавать аналогичные иски.

Жена принца Гарри Меган Маркл одержала юридическую победу над сестрой Самантой в суде после того, как судья из Флориды Шарлин Эдвардс Ханивелл заявила, что дело следует прекратить, поскольку Саманта "не смогла найти никаких заявлений, которые могли бы поддержать иск о клевете", пишет The Economic Times.

59-летняя Саманта требовала как минимум $75 тысяч за клевету, подразумевающую, что Меган намекала в интервью Опре Уинфри, что она выросла единственным ребенком. Герцогиня также рассказала, что Саманта изменила фамилию с Расмуссен, которую взяла, выйдя замуж, на Маркл сразу же после того, как актриса начала встречаться с Гарри.

По словам Саманты, Меган сделала аналогичные заявления в сериале Netflix, и эти обвинения подвергли ее "унижению, стыду и ненависти во всем мире".

Разбирательство должно было состояться в суде Тампы в ноябре.

Ханивелл постановила, что комментарии Меган в ее сериале Netflix с принцем Гарри или в их интервью с Опрой Уинфри были правдой. В 58-страничном постановлении судья подчеркнула, что заявления ответчицы не могут носить клеветнический характер, поскольку они "по существу правдивы, основываясь на доказательствах, замеченных судом", или "не могут считаться клеветническими".

Саманта Маркл Фото: Скриншот

Она также отметила, что комментарии Меган о детстве были ее "просто мнением", что у нее не было близких отношений с Самантой, ее сводной сестрой по отцу.

Кроме того, Ханивелл подчеркнула: заявление Саматы о том, что Меган "подразумевала, что она была лгуньей и ищущей славы", – "искаженная характеристика" того, что сказала герцогиня.

Что касается смены фамилии, то судья указала на правдивость информации по сути:

"То, что истец использовал одну фамилию, а затем фамилию Маркл вскоре после того, как были опубликованы сообщения об отношениях ответчика с принцем Гарри, по сути верно, если верить доказательствам в протоколе, которые суд принял к сведению".

В своем заключении судья Ханивелл написала:

"Иски истца будут отклонены с предубеждением, поскольку к этому моменту, ее третьей попытке внести поправки в свою жалобу, ей не удалось выявить какие-либо заявления, которые могли бы поддержать иск о диффамации или косвенной диффамации либо в книге "В поисках свободы", либо в сериале Netflix "Гарри и Меган", либо в часовом телеинтервью ответчика и ее мужа на канале CBS".

Первоначально дело было возбуждено в марте 2022 года, и в судебных документах Саманта подробно рассказала, как она была "очень близка" с Меган, когда они вместе росли в Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус писал, что сестра Меган Маркл предсказала ей развод с принцем Гарри.