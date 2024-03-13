Палаццо и прямого кроя: какие джинсы серого цвета будут в моде весной 2024 (фото)
Серые джинсы — тренд 2024 года. Они легко сочетаются с любым стилем одежды и выглядят всегда актуальными.
Дизайнеры и известные бренды снова вернулись к этому тренду, доказав, что серые джинсы можно носить со всем. Именно поэтому, стилист Яна Ткаченко подготовила подборку актуальных моделей джинсов этого цвета и рассказала, как их можно стилизовать.
В частности, среди вариантов моделей серого цвета дизайнеры предлагают такие варианты:
Джинсы прямого кроя
Джинсы прямого кроя со швами по бокам
Джинсы в светло-сером оттенке
Прямые серые джинсы с контрастными вставками прямые серые джинсы
Серые джинсы прямого кроя
Серые джинсы клеш от колена
Джинсы с высокой талией расклешенные
Джинсы палаццо
Читайте также: Топ 5 цветовых ошибок, которые допускают большинство женщин в своем гардеробе
Идеи для образов с серыми джинсами с серыми джинсами
Для повседневных луков
По словам Яны Ткаченко, для повседневного образа можно выбрать серые брюки из денима прямого кроя, которые смело сочетать с таким верхом как, например, разного цвета гольфы-водолазы, или свитера. Обуть к образу можно любую удобную обувь, например, кроссовки.
Удачно дополнить образ поможет верхняя одежда, например, вы можете выбрать теплое пальто или пуховик. В качестве аксессуара, прекрасно подойдет сумка кросс-боди.
Для теплого времени года
Для теплого времени года стилист рекомендует выбрать широкие джинсы с неровным краем или модель прямого кроя, которые можно одеть под трендовые кеды разных цветов. Завершить можно образ добавив джинсовую куртку, или косуху.
Для выхода в свет
Для выхода в свет Яна Ткаченко рекомендует отдавать предпочтение джинсам клеш серого оттенка, которые можно сочетать с топом-корсетом белого цвета. Под такой образ интересно будет добавить туфли слингбэки (это обувь с открытой пяткой и закрытой передней частью, которая фиксируется на стопе с помощью ремешка или цепочки). В качестве аксессуара идеально подойдет небольшая сумка в тон топа.
Напомним, ранее мы писали, трендовые комбинации цветов с красным, которые будут в моде в этом сезоне. Кроме этого, Фокус писал, яркий свитер на весну, с чем носить: интересные идеи образов.