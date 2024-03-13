Палаццо и прямого кроя: какие джинсы серого цвета будут в моде весной 2024 (фото)

Серые джинсы — тренд 2024 года. Они легко сочетаются с любым стилем одежды и выглядят всегда актуальными.

Дизайнеры и известные бренды снова вернулись к этому тренду, доказав, что серые джинсы можно носить со всем. Именно поэтому, стилист Яна Ткаченко подготовила подборку актуальных моделей джинсов этого цвета и рассказала, как их можно стилизовать.

В частности, среди вариантов моделей серого цвета дизайнеры предлагают такие варианты:

Джинсы прямого кроя

Джинсы прямого кроя Фото: https://www.instagram.com/bazhana.shop/

Джинсы прямого кроя со швами по бокам

Джинсы прямого кроя со швами по бокам Фото: https://nproomstore.ua/

Джинсы в светло-сером оттенке

Джинсы в светло-сером оттенке Фото: https://www.instagram.com/just.be.store/

Прямые серые джинсы с контрастными вставками прямые серые джинсы

Прямые серые джинсы с контрастными вставками прямые серые джинсы Фото: https://twice.com.ua/

Серые джинсы прямого кроя

Серые джинсы прямого кроя Фото: https://cooshwear.com/

Серые джинсы клеш от колена

Серые джинсы клеш от колена Фото: https://onebyone.ua/

Джинсы с высокой талией расклешенные

Джинсы с высокой талией расклешенные Фото: https://cabanchi.com/

Джинсы палаццо

Джинсы палаццо Фото: https://solmar.com.ua/

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Идеи для образов с серыми джинсами с серыми джинсами

Для повседневных луков Фото: https://www.instagram.com/tkachenko_stylist/

Для повседневных луков

По словам Яны Ткаченко, для повседневного образа можно выбрать серые брюки из денима прямого кроя, которые смело сочетать с таким верхом как, например, разного цвета гольфы-водолазы, или свитера. Обуть к образу можно любую удобную обувь, например, кроссовки.

Удачно дополнить образ поможет верхняя одежда, например, вы можете выбрать теплое пальто или пуховик. В качестве аксессуара, прекрасно подойдет сумка кросс-боди.

Для теплого времени года Фото: https://www.instagram.com/tkachenko_stylist/

Для теплого времени года

Для теплого времени года стилист рекомендует выбрать широкие джинсы с неровным краем или модель прямого кроя, которые можно одеть под трендовые кеды разных цветов. Завершить можно образ добавив джинсовую куртку, или косуху.

Для выхода в свет Фото: https://www.instagram.com/tkachenko_stylist/

Для выхода в свет

Для выхода в свет Яна Ткаченко рекомендует отдавать предпочтение джинсам клеш серого оттенка, которые можно сочетать с топом-корсетом белого цвета. Под такой образ интересно будет добавить туфли слингбэки (это обувь с открытой пяткой и закрытой передней частью, которая фиксируется на стопе с помощью ремешка или цепочки). В качестве аксессуара идеально подойдет небольшая сумка в тон топа.

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