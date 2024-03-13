"Им пофиг все": Вячеслав Узелков, перенесший операцию, пожаловался на детей от Марины Боржемской

Бывший боксер не скрывает, что не поддерживает отношения со своими детьми. По его мнению, все из-за бывшей жены.

44-летний экс-боксер Вячеслав Узелков, который недавно перенес три операции, пожаловался на своих детей от бывшей жены Марины Боржемской. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

В частности, тренер признался, что не общается с детьми, а все потому, что его бывшая жена их настроила против него. Он также рассказал, что несмотря на проблемы со здоровьем, его дети ни разу не позвонили и не написали ему, чтобы спросить, как он себя чувствует.

"Моя бывшая так настроила детей, что им пофиг все, что со мной произошло. Как вы считаете, это нормально?" — написал Узелков.

Узелков с детьми Фото: uzelkov_official / Instagram

Кроме этого, Узелков показал архивные фото на котором запечатлен он вместе с сыном Робертом и дочерью Оливией.

Уже через несколько часов на странице Марины Боржемской, бывшей жены Узелкова, появилось фото с их общим сыном. Его тренер подписала словами "Моя опора и защита". Пока не понятно, это такой ответ Марины Вячеславу или просто стечение обстоятельств.

Марина Божемская с сыном Фото: https://www.instagram.com/uzelkova.marina/

Отметим, Вячеслав Узелков уже был женат на Марине Боржемской 22 года. Пара имеет двоих общих детей. В 2018 году Вячеслав и Марина рассталась со скандалом. Тогда Божемская обвинила боксера в абьюзе и заявила, что он никак не помогал с воспитанием детей и даже не хочет с ними видеться.

Напомним, ранее мы писали, что проблемы со здоровьем у Узелкова начались еще в феврале. Тогда он попал в больницу в Виннице. Уже через некоторое время боксера госпитализировали в столицу. Там Вячеслав Узелков перенес операцию, которую ему провели в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. Уже впоследствии тренер намекнул, что проблемы со здоровьем начались из-за профессионального бокса, в котором он пробыл много лет. В начале марта Вячеслав Узелков показал свою невесту и рассказал, что готовится к третьей операции