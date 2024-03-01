Вячеслав Узелков показал свою невесту и рассказал, что готовится к третьей операции (фото)

Уже месяц бывший боксер имеет проблемы со здоровьем. Однако, что именно диагностируют ему врачи Вячеслав Узелков не признается.

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Экс-боксер Вячеслав Узелков рассказал, что перенес уже две операции, однако это еще не конец. Об этом сообщил у себя на странице в Instagram.

В частности, ранее 44-летний тренер сообщал, что его прооперировали в столице в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. Проблемы со здоровьем у боксера начались еще в начале февраля. Тогда он сообщил поклонникам, что находится в одной из больниц Винницы. Однако, что именно с ним произошло он не уточнил. Уже через неделю Вячеслава Узелкова госпитализировали в больницу Киева, где тренеру сообщили при его диагнозе. Экс-боксер не захотел афишировать, какую болезнь у него обнаружили, однако намекнул, что проблемы со здоровьем начались из-за профессионального бокса в котором он пробыл много лет. Сегодня, тренер признался, что его выписали из столичной больницы.

"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я счастлив",- написал Узелков.

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Сделал он это сообщение проиллюстрировав фотографией на которой его избранница держит на руках пса. На фото не видно лица невесты Узелкова, поскольку он сделал его в эффекте размытости. Вероятнее всего, всего Узелков не планирует показывать свою невесту, с которой он обручился в конце декабря 2023 года. Уже позже, в сети появились фото, вероятной невесты, боксера — женщины, по имени Анастасия Скрипник.

Затем тренер рассказал, что он уже перенес три операции, однако это не конец. Бывшего боксера ждет еще одна операция, которую, вероятнее всего, проведут в Виннице.

"Ну что, 2 операции позади. Жду третью. Если вы из Винницы, придете проведать?", — написал Узелков.

Когда именно планируется операция тренер не уточнил. Несмотря на то, что Узелков показывает, что болеет, все же боксер держит интригу относительно диагноза, который ему установили. Судя по словам Вячеслава, из-за этих проблем, ему навсегда придется забыть о спорте.

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