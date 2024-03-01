В'ячеслав Узелков показав свою наречену та розповів, що готується до третьої операції (фото)

Уже місяць колишній боксер має проблеми зі здоров'ям. Однак що саме діагностують йому лікарі, В'ячеслав Узелков не зізнається.

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Екс-боксер Вʼячеслав Узелков розповів, що переніс вже дві операції, однак це ще не кінець. Про це повідомив у себе на сторінці в Instagram.

Зокрема, раніше 44-річний тренер повідомляв, що його прооперували в столиці в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Проблеми зі здоровʼям у боксера почалися ще на початку лютого. Тоді він повідомив шанувальникам, що перебуває в одній із лікарень Вінниці. Однак, що саме з ним сталося він не уточнив. Вже через тиждень Вʼячеслава Узелкова госпіталізували в лікарню Києва, де тренеру повідомили при його діагноз. Екс-боксер не захотів афішувати, яку хворобу у нього виявили, однак натякнув, що проблеми зі здоровʼям почалися через професійний бокс в якому він пробув багато років. Сьогодні, тренер зізнався, що його виписали зі столичної лікарні.

"Я повернувся і мене чекають двоє: Він і Вона. Я щасливий",- написав Узелков.

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Зробив він цей допис проілюструвавши фотографією на якій його обраниця тримає на руках пса. На фото не видно обличчя нареченої Узелкова, оскільки він зробив його в ефекті розмитості. Ймовірніше, всього Узелков не планує показувати свою наречену, з якою він заручився наприкінці грудня 2023 року. Вже згодом, у мережі зʼявилися фото, ймовірної нареченої, боксера — жінки, на ім'я Анастасія Скрипнік.

Потім тренер розповів, що він вже переніс три операції, однак це не кінець. На колишнього боксера чекає ще одна операція, яку, ймовірніше всього, проведуть у Вінниці.

"Ну що, 2 операції позаду. Чекаю на третю. Якщо ви з Вінниці, прийдете провідати?", — написав Узелков.

Коли саме планується операція тренер не уточнив. Попри те, що Узелков показує, що хворіє, все ж боксер тримає інтригу щодо діагнозу, який йому встановили. Судячи зі слів Вʼячеслава, через ці проблеми, йому назавжди доведеться забути про спорт.

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