Син Наталі Сумської вперше розповів про свою дружину та розсекретив її імʼя

В'ячеслав Хостікоєв не приховує, що щасливий у стосунках. За його словами, з своєю цивільною дружиною вони знайомі ще зі студентських років.

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27-річний син акторки Наталі Сумської, актор В'ячеслав Хостікоєв, відомий роллю в серіалі "Скажене весілля-3" вперше розповів про особисте життя. Подробицями актор поділився в програмі ЖВЛ.

Виявляється, його обраницею стала 27-річна колега по сцені, також акторка, Анастасія Рула, відома роллю в серіалі "Перші ластівки. Zалежні".

Як виявилося, пара вже 12 років разом. Познайомилися вони, коли їм було орієнтовно по 15 років. Тоді вони були на першому курсі інституту.

В'ячеслав Хостікоєв та Анастасія Рула Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009790753305

Як згадав Хостікоєв, на одному із занять кожен студент повинен був обрати собі пару. Тоді Вʼячеслав помітив Анастасію, однак вона всім своїм поглядом показувала, що не хоче, щоб він її обертав. Однак він це зробив. Саме це стало початком стосунків.

Зараз Вʼячеслав та Анастасія разом працюють в одному театрі Івана Франка, що у столиці.

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Хостікоєв зізнався, що офіційно пара не зареєструвала стосунки, однак він вважає її своєю дружиною. Актор зізнався, що якщо його жінка виявить бажання офіційно одружитися він не вагаючись зробить це.

Вʼячеслав розповів, що разом пара почала жити орієнтовно 6-7 років тому. Актор також зізнався, що дуже щасливий прокидатися кожного дня і бачити свою кохану дружину Анастасію.

В'ячеслав Хостікоєв, Наталя Сумська, Анастасія Рула Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009790753305

Також актор поділився, що у їх стосунках були труднощі. Одного разу вони навіть розходилися, але після примирення Вʼячеслав зрозумів, що більше ніколи не хоче розлучатися з Анастасією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син Наталі Сумської вперше прокоментував, що думає про доньку Ольги Сумської, яка живе в Росії. Крім цього, Фокус писав, що Ольга Сумська бурхливо відреагувала на інтерв'ю свого племінника, де він розповів про її доньку, яка в Росії.