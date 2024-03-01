Сын Натальи Сумской впервые рассказал о своей жене и рассекретил ее имя

Вячеслав Хостикоев не скрывает, что счастлив в отношениях. По его словам, со своей гражданской женой они знакомы еще со студенческих лет.

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27-летний сын актрисы Натальи Сумской, актер Вячеслав Хостикоев, известный ролью в сериале "Скажене весілля-3" впервые рассказал о личной жизни. Подробностями актер поделился в программе ЖВЛ.

Оказывается, его избранницей стала 27-летняя коллега по сцене, также актриса, Анастасия Рула, известная ролью в сериале "Первые ласточки. Zалежні".

Как оказалось, пара уже 12 лет вместе. Познакомились они, когда им было ориентировочно по 15 лет. Тогда они были на первом курсе института.

Вячеслав Хостикоев и Анастасия Рула Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009790753305

Как вспомнил Хостикоев, на одном из занятий каждый студент должен был выбрать себе пару. Тогда Вячеслав заметил Анастасию, однако она всем своим взглядом показывала, что не хочет, чтобы он ее оборачивал. Однако он это сделал. Именно это стало началом отношений.

Сейчас Вячеслав и Анастасия вместе работают в одном театре Ивана Франко, что в столице.

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Хостикоев признался, что официально пара не зарегистрировала отношения, однако он считает ее своей женой. Актер признался, что если его женщина изъявит желание официально жениться он не колеблясь сделает это.

Вячеслав рассказал, что вместе пара начала жить ориентировочно 6-7 лет назад. Актер также признался, что очень счастлив просыпаться каждый день и видеть свою любимую жену Анастасию.

Вячеслав Хостикоев, Наталья Сумская, Анастасия Рула Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009790753305

Также актер поделился, что в их отношениях были трудности. Однажды они даже расходились, но после примирения Вячеслав понял, что больше никогда не хочет расставаться с Анастасией.

Напомним, ранее мы писали, что сын Натальи Сумской впервые прокомментировал, что думает о дочери Ольги Сумской, которая живет в России. Кроме этого, Фокус писал, что Ольга Сумская бурно отреагировала на интервью своего племянника, где он рассказал о ее дочери, которая в России.