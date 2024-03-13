Лидер группы "ТНМК" Фагот попал в госпиталь

Артист признался, что попал в госпиталь, где встретил собратьев, которые имеют более сложные проблемы со здоровьем, чем он, но живы.

49-летний украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который известен больше как Фагот сообщил, что оказался в госпитале. Подробностями состояния своего здоровья он поделился у себя на странице в инстаграм.

Певец после начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольно вступил в батальон "Реванш". Сейчас, артист вместе с командой активно помогает ВСУ и подразделениям, в которых служат участники группы.

Как оказалось, во время очередной поездки, певцу стало плохо и он попал в военный госпиталь, где его осмотрели врачи. Как выяснилось, у певца катаральная ангина с ринофарингитом — инфекционное поражение носоглотки.

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"Так выглядит лицо катаральной ангины с ринофарингитом, но когда тебя обследуют в военном госпитале и ты смотришь вокруг и обнимаешь живых, хоть и не совсем здоровых собратьев, ты осознаешь, что ты совершенно здоров, и надо просто немножко почистить и наладить свое оружие, и дальше в бой, потому что Ненька зовет", — написал певец.

Естественно поклонники отреагировали на проблемы со здоровьем актера: "Скорейшего восстановления, Олег!", "Скорейшего выздоровления, уважаемый!", "И дай Бог здоровья человеку, который тебя выпихнул к врачу!!!", "Выздоравливайте скорее! Любим и очень ждем!", "Скорейшего выздоровления Олег".

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