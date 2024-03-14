Умерла мать финалиста шоу "Холостячка": как выглядела мама Алексея Тригубенко (фото)

Алексей Тригубенко не указал причину смерти родного человека. Но признался, что до сих пор не может поверить, что мамы больше нет.

У финалиста шоу "Холостячка" Алексея Тригубенко умерла мать. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в социальной сети Instagram в среду, 13 марта.

"У меня была самая лучшая мама в мире. Теперь она с бабушкой. Не верю", — написал Тригубенко.

Известно, что маму финалиста первого сезона проекта "Холостячка" звали Наталия. Сам Алексей часто публиковал в сети фотографии с ней. Так, однажды он показал маму во время праздничного ужина по поводу своего дня рождения. На нем Наталья одета в простой черный гольф с воротником, закрывающим шею. Волосы женщина уложила в простую повседневную прическу, а ана лицо нанесла нюдовый макияж.

Наталья Тригубенко на дне рождения своего сына Алексея Фото: Скриншот

Также Тригубенко показал маму Наталию во время крестин своего сына Марка. На групповом снимке Алексей Тригубенко держит на руках своего маленького сына, а молодая бабушка поддерживает ребенка правой рукой. Для торжественного мероприятия женщина выбрала платья мятного цвета классического фасона и с поясом. Голову Наталия покрыла простым белым шарфом.

Алексей Тригубенко с мамой Наталией на крестинах своего сына Марка Фото: Алексей Тригубенко/ Instagram

Кроме того финалиста шоу "Холостячка" публиковал на своей странице в Instagram и просто портреты с мамой, не приуроченные к тому или иному событию. Так, один из них — это домашнее селфи Алексея со своей мамой. Женщина одета в темно-синюю блузку с белым принтом, а в качестве аксессуара у нее на шее тоненькая цепочка с кулоном. Губы женщина подчеркнула нежно-розовой помадой.

Алексей Тригубенко показал селфи со своей мамой Фото: Алексей Тригубенко/ Instagram

Как ранее писали медиа, муж Натальи Тригубенко был руководителем на одном из предприятий. Женщина родила и вырастила двоих детей: сына Алексея и дочь Анастасию. Кроме того женщина имела небольшой бизнес — магазин одежды.

Напомним, в конце февраля этого года стало известно, что умерла мама Ольги Сумской. Народная артистка опубликовала фото со своей матерью Анной Сумской. Она призналась, что в памяти останутся только самые дорогие мгновения жизни, связанные с мамой.

А в конце сентября 2023 года не стало мамы Кузьмы Скрябина. Ольга Кузьменко, мать артиста, была писательницей и педагогом. Еще учась в институте, она ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни и пословицы, создала детский коллектив, где дети пели народные и обрядовые песни. Работала преподавательницей игры на фортепиано в музыкальной школе.