Наоми Кэмпбелл открыла выставку нарядов имени себя

53-летняя супермодель отмечает 40-летие в моде выставкой, на которой представлены ее самые знаковые образы. И конечно там есть знаменитые синие платформы Westwood, в которых она упала.

Наоми Кэмпбелл выглядела шикарно в сшитом на заказ пиджаке во время фотоколла в отеле The Dorchester в Лондоне в честь предстоящей выставки в свою честь. 53-летняя супермодель отмечает 40-летие в модной индустрии после того, как ее впервые заметили в Ковент-Гардене, когда ей было 15 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Музей Виктории и Альберта посвятил супермодели свою следующую выставку под названием "Наоми", на которой были представлены некоторые экземпляры из ее собственных обширных коллекций.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Позируя для фотографий с некоторыми предметами одежды, Наоми выглядела как всегда стильно в длинном шерстяном пальто и подходящих широких брюках, выбранных Соннет Стэнфилл, старшим куратором отдела моды V&A.

Супермодель празднует 40-летие в индустрии после того, как ее впервые заметили в Ковент-Гардене, когда ей было 15 лет, и дает поклонникам возможность заглянуть в ее личный гардероб и взглянуть на некоторые из ее самых знаковых образов.

На выставке также будут представлены модные фотографии, куратором которых будет главный редактор британского издания Эдвард Эннинфул .

На выставке Naomi's, которая откроется 22 июня 2024 года и продлится до 6 апреля 2025 года, будут представлены работы известных дизайнеров, которые помогли сформировать ее раннюю карьеру.

На выставку будут включены произведения Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh и других.

Первое подтвержденное платье, появившееся на выставке, — это розовое платье Valentino с перьями и кружевом, которое Наоми носила на Met Gala в 2019 году.

Наоми Кэмпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Мероприятие спонсируется BOSS после того, как модель появилась в глобальной кампании осень/зима 2022.

Помимо личных отношений бренда с самой Наоми, BOSS имеет долгую историю поддержки культурных учреждений и художественных музеев по всему миру.

Знаменитые туфли Вивьен Вествуд, свергнувшие королеву подиума в 1993 году, станут частью выставки.

То самое падение Наоми Кэмпбелл

Супермодель упала в синих туфлях Super Elevated Gillie на платформе, ручной работы из искусственной кожи крокодила, на девятидюймовом каблуке в 1993 году. Но после этого туфли стали культовыми, а Наоми дизайнеры даже просили потом также эффектно упасть уже в их туфельках. А модные журналисты подозревали, что падение было подстроено.

Карьера Наоми Кэмпбелл

Наоми — родом из южного Лондона. Она вошла в тройку самых узнаваемых и востребованных моделей конца 1980-х.

Наоми Кэмпбелл в юности Фото: Getty Images

Незадолго до того, как ей исполнилось 16, она появилась на обложке британского журнала Elle, а в 1987 году стала первой чернокожей девушкой с обложки британского Vogue с 1966 года.

Напомним, ранее супермодель спровоцировала слухи о романе с арабским мультимиллионером, который моложе ее более чем на 10 лет. Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения сблизилась с кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки.