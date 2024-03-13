Наоми Кэмпбелл показала стильный образ на фотоколле в Лондоне (фото)

Супермодель, позируя для фотографий, выглядела очень гламурно. Наоми считает, что современное поколение вообще о ней ничего не знает.

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Британская модель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл выглядела шикарно в сшитом на заказ пиджаке во время фотоколла в отеле The Dorchester в Лондоне в честь предстоящей выставки в музее Виктории и Альберта, сообщает Daily Mail.

53-летняя супермодель отмечает свое присутствие в индустрии моды. Наоми лично участвовала в курировании выставки. Музей посвятит знаменитой модели свою следующую выставку под названием "Наоми", на которой будут представлены некоторые вещи как из ее коллекции гардероба, так и наряды, в которых она выходила на подиум.

Супермодель Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Позируя для фотографий с некоторыми вещами, Наоми выглядела как всегда очень стильно. Для фотоколла знаменитость выбрала длинный шерстяной пиджак и такого цвета широкие брюки с высокой талией. Под комплект она надела черную рубашку и дополнила свой наряд парой туфель на шпильках. Из украшений на ней были несколько колец и браслетов, один из которых был выполнен в виде четок.

Зайдя в помещение, Наоми была в черных солнцезащитных очках. Ее красивые черные волосы были распущены и мягкими волнами ниспадали по плечам.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

На лицо супермодель нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и серебряными тенями. На губы она нанесла розовый блеск, а на скулы — легкий румянец.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

На выставке Naomi's, которая откроется 22 июня 2024 года и продлится до 6 апреля 2025 года, будут представлены работы прошлых и настоящих дизайнеров, которые помогли сформировать ее карьеру модели. Среди экспонатов будут представлены наряды от Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh и других.

Родом из южного Лондона, Наоми вошла в тройку самых узнаваемых и востребованных моделей конца 1980-х. Незадолго до того, как ей исполнилось 16, она появилась на обложке британского журнала Elle, а в 1987 году стала первой чернокожей девушкой, изображенной на обложке британского Vogue с 1966 года. В разговоре с журналистами, Наоми предположила, что "молодое поколение" вообще не знает, кто она такая.

Напомним, 6 марта сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в цветочном платье посетила Парижскую неделю моды. Выход звезды подиумов произошел после того, как начали распространяться слухи о ее новом романе.