Наомі Кемпбелл показала стильний образ на фотоколі в Лондоні (фото)

Супермодель, позуючи для фотографій, мала дуже гламурний вигляд. Наомі вважає, що сучасне покоління взагалі про неї нічого не знає.

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Британська модель, акторка і співачка Наомі Кемпбелл мала шикарний вигляд у пошитому на замовлення піджаку під час фотокола в готелі The Dorchester у Лондоні на честь майбутньої виставки в музеї Вікторії та Альберта, повідомляє Daily Mail.

53-річна супермодель відзначає свою присутність в індустрії моди. Наомі особисто брала участь у куруванні виставки. Музей присвятить знаменитій моделі свою наступну виставку під назвою "Наомі", на якій буде представлено деякі речі як з її колекції гардероба, так і вбрання, в яких вона виходила на подіум.

Супермодель Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Позуючи для фотографій з деякими речами, Наомі виглядала як завжди дуже стильно. Для фотокола знаменитість обрала довгий вовняний піджак і такого кольору широкі штани з високою талією. Під комплект вона одягла чорну сорочку і доповнила своє вбрання парою туфель на шпильках. З прикрас на ній були кілька каблучок і браслетів, один з яких був виконаний у вигляді вервечок.

Зайшовши в приміщення, Наомі була в чорних сонцезахисних окулярах. Її гарне чорне волосся було розпущене і м'якими хвилями спадало по плечах.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

На обличчя супермодель нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі чорною підводкою і срібними тінями. На губи вона нанесла рожевий блиск, а на вилиці — легкий рум'янець.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

На виставці Naomi's, яка відкриється 22 червня 2024 року і триватиме до 6 квітня 2025 року, будуть представлені роботи минулих і теперішніх дизайнерів, які допомогли сформувати її кар'єру моделі. Серед експонатів буде представлено вбрання від Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh та інших.

Родом з південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найвідоміших і найзатребуваніших моделей кінця 1980-х. Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона з'явилася на обкладинці британського журналу Elle, а 1987 року стала першою чорношкірою дівчиною, зображеною на обкладинці британського Vogue з 1966 року. У розмові з журналістами, Наомі припустила, що "молоде покоління" взагалі не знає, хто вона така.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що Наомі Кемпбелл у квітковій сукні відвідала Паризький тиждень моди. Вихід зірки подіумів стався після того, як почали ширитися чутки про її новий роман.