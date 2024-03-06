Наомі Кемпбелл у квітковій сукні відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Вихід зірки подіумів стався після того, як почали поширюватися чутки про її новий роман. Вона відвідала показ Chanel.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала Паризький тиждень моди у квітковій сукні та піджаку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження прибула на показ Chanel, який відбувся в Grand Palais під час Тижня моди у столиці Франції. Мама двох дітей була в чорно-фіолетовій сукні до коліна з 3D-аплікаціями, що нагадують квіти.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Культова супермодель поєднала своє плаття з піджаком з чорним принтом у клітинку.

Кемпбелл доповнила свій паризький образ чорними туфлями на шпильці з носом, сумкою з верхньою ручкою та гламурною парою масивних сонцезахисних окулярів.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Вихід знаменитості стався після того, як стало відомо, що Наомі зблизилася з кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі після того, як їх бачили разом на кількох заходах.

37-річний арабський мультимільйонер та супермодель давно дружили, а останнім часом пара стала ще ближчою, оскільки Кемпбелл провела час з Мохаммедом на Близькому Сході. Інсайдери розповідають, що між ними, схоже, є "іскра".

Мохаммедом Аль Туркі та Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл відвідала лондонський клуб з арабським кінопродюсером.

Також Фокус писав про чутки щодо одруження Наомі Кемпбелл.