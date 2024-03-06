Наомі Кемпбелл у квітковій сукні відвідала Паризький тиждень моди (фото)
Вихід зірки подіумів стався після того, як почали поширюватися чутки про її новий роман. Вона відвідала показ Chanel.
53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала Паризький тиждень моди у квітковій сукні та піджаку. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів китайсько-ямайського походження прибула на показ Chanel, який відбувся в Grand Palais під час Тижня моди у столиці Франції. Мама двох дітей була в чорно-фіолетовій сукні до коліна з 3D-аплікаціями, що нагадують квіти.
Культова супермодель поєднала своє плаття з піджаком з чорним принтом у клітинку.
Кемпбелл доповнила свій паризький образ чорними туфлями на шпильці з носом, сумкою з верхньою ручкою та гламурною парою масивних сонцезахисних окулярів.
Вихід знаменитості стався після того, як стало відомо, що Наомі зблизилася з кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі після того, як їх бачили разом на кількох заходах.
37-річний арабський мультимільйонер та супермодель давно дружили, а останнім часом пара стала ще ближчою, оскільки Кемпбелл провела час з Мохаммедом на Близькому Сході. Інсайдери розповідають, що між ними, схоже, є "іскра".
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл відвідала лондонський клуб з арабським кінопродюсером.
Також Фокус писав про чутки щодо одруження Наомі Кемпбелл.