Настоящие "Бриджертоны": в Лондоне покажут наряды той эпохи

Кенсингтонский дворец представляет новую выставку с нарядами и артефактами из эпохи, вдохновившей на создание сериала "Бриджертоны". Экспозиция освещает нерассказанные истории тех, кто поддерживал работу королевского двора более 300 лет назад.

Кенсингтонский дворец в Гайд-парке в Лондоне открывает выставку, на которой представит наряды и артефакты 300-летней давности. А именно, взгляд на жизнь королевской эпохи, вдохновившую Netflix на создание хита "Бриджертоны". Об этом пишет PEOPLE.

Истории слуг, которые помогали воспитывать королевских детей короля Георга III и королевы Шарлотты (а их было 15!), отражены в артефактах и униформе слуг. А также нарядах членов королевской семьи.

"Мы хотели устроить выставку о людях, стоящих за троном", — рассказывает Себастьян Эдвардс, сокуратор выставки "Нерассказанные жизни: Дворец в действии".

Кадр из сериала "Бриджертоны" Фото: Netflix

"Без армии слуг в эпоху Регентства монархия не имела бы столько блеска. Но их истории по большей части остаются нерассказанными, и мы надеемся пролить свет на некоторых из этих интересных личностей из прошлого", — говорит Эдвардс.

Среди них была Энн Перси, кормилица, которая помогала воспитывать королевских детей. Она отмечала их рост с помощью причудливой тканевой рулетки, мало чем отличавшейся от насечек на дверных косяках, которые люди сегодня делают дома. Кормилицы настолько ценились, что в бухгалтерской книге королевы Шарлотты есть свидетельства того, что ей платили солидную пенсию в размере 255 долларов в год.

Детям также рассказывали о мире, который их отец намеревался завоевать, с помощью деревянной головоломки, которая также представлена ​​на выставке.

Анонс выставки

Единственное известное сохранившееся платье королевы Шарлотты, взятое на время из Музея моды в Бате, является центральным элементом, наряду с предметом, который никогда раньше не выставлялся напоказ: льняным фартуком, который носила костюмерша королевы Шарлотты, Энн Элизабет Тильке.

Фартук костюмерши Энн Элизабет Тильке Фото: Historic Royal Palaces

"Это такая редкость. Потому что обычные вещи, как правило, выбрасываются или теряются навсегда. Он сохранился, потому что до недавнего времени передавался по наследству", — отметил Эдвардс.

Похоже, что во дворце, просуществовавшем более трех столетий, жил вспыльчивый повар, способный соперничать с современным Гордоном Рамзи. Патрик Ламб, который в начале 1660-х годов вырос из ученика кондитера и стал главным поваром монарха в 1683 году, отвечал за коронационные пиры короля Якова II, короля Уильяма, королевы Марии и королевы Анны.

Платье королевы Шарлотты Фото: Historic Royal Palaces

У него также был вспыльчивый характер, из-за которого он постоянно попадал в неприятности. Документы показывают, что в ноябре 1690 года он был наказан за ссору с коллегой.

Затем, четыре года спустя, "были опасения, что это может закончиться дуэлью". Но в итоге Ламб сохранил свою работу и продолжил кормить семью монарха.

На выставке представлена ​​крошечная королевская кулинарная книга Лэмба, первая в своем роде, в которой запечатлен ужин из трех блюд, приготовленных из репы, трески и утят.

Рядом с ним находится еще одна записная книжка, написанная шеф-поваром Уильямом Дэниелом в 1737 году, в которой подробно описано то, что подавали к столу: в меню входила такая экзотика, как тупики, черные дрозды и черепахи.

Есть также свидетельства того, что при дворе пробовали китайскую еду, подавая птичьи гнезда.

Истории слуг и королевского персонала раскрывают разнообразие ролей, необходимых для поддержания существования дворцов: от крысоубийцы, чья униформа включала в себя вышитый сноп пшеницы и крысиный мотив на рукаве, до мифически звучащего Хранителя льда и снега. Фрэнсис Талбот управляла королевским ледником во дворце Хэмптон-Корт в 1770-х годах. Это была тяжелая физически работа, поскольку она пилила лед для кухонь, чтобы круглый год обеспечивать монархов холодными напитками и замороженными десертами.

Дворец также использует выставку, чтобы изучить присутствие при дворе чернокожих и азиатских королевских слуг и слуг. Многие истории трудно отследить, поскольку записи имен слуг не обязательно указывают на расу или происхождение. Однако среди них есть Мехмет фон Кенсигстре, хранитель тайного кошелька короля Георга I. Мехмет и его жена Мария Хедвиг считаются одной из первых межрасовых супружеских пар при Ганноверском дворе.

Доверенный слуга короля Георга I, Мехмед имел близкий доступ к монарху и стал влиятельной фигурой.

Напомним, ранее в Виндзорском замке показали утварь из уникального кукольного домика, который когда-то подарили Марии Текской. И, конечно, сам кукольный домик, в котором есть библиотека с настоящими книгами, кухня с посудой и множество других крохотных исторических артефактов.