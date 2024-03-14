Вырезанные кадры победы фильма "20 дней в Мариуполе" добавят в телеверсию "Оскара"

Продюсер "Суспільного" Лукьян Галкин отметил, что в 2023 году в этой же номинации победу одержала лента о российском оппозиционереере Алексее Навальном. Тогда награждение фильма показали в сокращенной версии, как и политическую речь его жены Юлии.

Американская академия кинематографических искусств и наук планирует создать и обнародовать обновленную сокращенную телевизионную версию церемонии награждения премией "Оскар", в которой будет освещена победа украинского документального фильма"20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, соответствующее решение академия приняла после того, как "Суспільне", которое в этом году транслировало церемонию в Украине, выразило возмущение организаторам "Оскара-2024" (The Walt Disney Company Limited) из-за того, что победу "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную телеверсию награждения.

Кроме того, исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин отметил, что в 2023 году в этой же номинации победу одержала лента о российском оппозиционереторе Алексее Навальном. Тогда награждение фильма "Навальный" показали в сокращенной версии, как и политическую речь его жены Юлии, которая и получала награду.

"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда мы не увидели категорию "Лучший полнометражный документальный фильм" в международной версии, где справедливо отмечено "20 дней в Мариуполе", — говорит Галкин.

Напомним, 11 марта сообщалось, что украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар". Режиссер фильма Мстислав Чернов во время победной речи заявил, что с радостью бы обменял статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину и что он был бы счастлив, если бы этого фильма никогда не существовало. Автор картины рассчитывает, что "20 дней в Мариуполе" повлияет на иностранцев и донесет до них историю украинцев.

Впоследствии "Суспільне" сообщило, что победа ленты "20 дней в Мариуполе" была вырезана из сокращенной международной телеверсии. Это вызвало возмущение у команды издания и они публично заявили об этом организаторам премии The Walt Disney Company Limited.