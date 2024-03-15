66-летняя Шэрон Стоун в шикарном наряде пришла на церемонию GLAAD Media Awards 2024 (фото)
На красной дорожке актриса продемонстрировала стройную фигуру. Стоун, мило улыбаясь, позировала фотографам.
Культовая американская актриса Шэрон Стоун выглядела просто нестареющей, когда 14 марта присоединилась к голливудским мегазвездам на церемонии вручения наград GLAAD Media Awards 2024 в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.
66-летняя звезда "Основного инстинкта" вышла на красную дорожку в белой атласной блузке с глубоким вырезом и развевающимся шлейфом.
Уникальный верх она сочетала узкими черными атласными брюками с высокой талией и черными туфлями на высоком каблуке. Свой образ Шэрон дополнила несколькими ожерельями, в том числе блестящей золотой цепочкой с массивным кулоном. Номинантка на премию "Оскар" держала в руке клатч с золотистого цвета.
Ее шикарная стрижка пикси была уложена набок. Знаменитость сделала легкий макияж: голубые глаза она подчеркнула черной подводкой, нанесла розовые румяна на скулы, а губы покрыла полупрозрачным блеском. Стоун, мило улыбаясь, позировала фотографам. Видно, что она была в очень хорошем настроении.
Шэрон прибыла на мероприятие, чтобы вручить актрисе Ниси Нэш премию Стивена Ф. Кользака. Ежегодная награда вручается "профессионалу ЛГБТ-медиа, который внес значительный вклад в повышение осведомленности и содействие принятию ЛГБТ-людей и проблем", говорится на веб-сайте GLAAD.
Ранее, 13 марта, Шэрон Стоун рассказала, как потеряла опеку над своим приемным сыном Роаном. По словам актрисы, во время судебного процесса она настолько переживала, что не могла есть. А когда проиграла дело об опеке, попала с сердечным приступом в больницу.