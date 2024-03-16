ДТП и деньги от педофила: за что извинялись члены королевских семей (фото)

Самые необычные извинения принесли Король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима. Им пришлось признать на публику, что они нарушили социальную дистанцию во время пандемии коронавируса.

Совершив редкий шаг, принцесса Уэльская принесла личные извинения за "неразбериху" вокруг фотографии, на которой она с тремя детьми в День матери, поскольку она призналась, что редактировала изображение после того, как информационные агентства удалили его из-за утверждений, что это была манипуляция.

Это должна была быть неформальная семейная фотография, показывающая миру, что принцесса Уэльская чувствует себя хорошо после недавней операции, но тот факт, что фотография была отфотошоплена, заставил будущую королеву публично извиниться за неразбериху. На первый взгляд это могло выглядеть как обычное семейное фото, но были высказаны опасения по поводу отсутствующей части рукава принцессы Шарлотты и смещенного края ее юбки, а также расположения молнии на одежде Кейт.

"Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы выразить свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились", — сказала после этого принцесса Уэльская

Однако не только Кейт Миддлтон, но и другие члены монарших семей в свое время приносили публичные извинения за те или иные промахи и и инциденты. Фокус вспомнил самые резонансные случаи с участием королевских особ.

Софи, герцогиня Эдинбургская

Супруга младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа еще в статусе графини Уэссекской отправила письмо с извинениями английскому актеру, режиссеру и комику Фрэнку Скиннеру после их встречи на Королевском эстрадном представлении в декабре 2022 года.

Тогда артист рассказал, как королевская особа раскритиковала его выступление с Дэвидом Бэддиелом в песне "Три льва". Он поделился с журналистами тем, что перед выступлением очень плохо себя чувствовал. Однако несмотря на физическую боль, Скиннер выступил перед монаршими особами.

"Постепенно мне становилось все хуже и хуже по мере того, как шел день. А потом, в ночь, мы выступили. На самом деле петь было больно", — сказал Фрэнк Скиннер.

После этого к артисту подошла Софи и раскритиковала его выступление. Монаршая особа сказала Фрэнку Скиннеру, что его выступление прошло не так, как обычно и что он "еще не делал ничего подобного".

"Она посмотрела на меня так: "Ты не должен спорить, я не думаю, что ты должен спорить со мной, ты должен просто кивать". Это было очень неловко", — признался Скиннер.

В феврале 2023 года Фрэнк подтвердил в своем радиошоу, что получил личные извинения от Софи, которые он назвал "милым жестом".

"На этой неделе я получил очень милую заметку – неожиданную – от человека, о котором я говорил в радиошоу. И вы знаете, когда на ум приходит слово "классный"… Меня оно очень тронуло. Это самая красивая вещь — написанная от руки и милая. Мне очень понравилось", — поделился комик.

Супруга младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа еще в статусе графини Уэссекской отправила письмо с извинениями английскому актеру, режиссеру и комику Фрэнку Скиннеру Фото: Getty Images

Принц Гарри

Принц Гарри извинился за то, что посетил костюмированную вечеринку в нацистской форме в январе 2005 года. На фотографии, размещенной на первой полосе газеты Sun, Гарри наслаждался напитком и сигаретой и был одет как член Африканского корпуса Роммеля. На руке у него была повязка со свастикой.

На следующий день после вечеринки Кларенс-Хаус был вынужден опубликовать заявление с извинениями.

"Мне очень жаль, если я причинил кому-либо обиду или смущение. Это был плохой выбор костюма, и я приношу свои извинения", — такие слова принца Гарри цитировались в официальном заявлении.

К слову, в книге своих мемуаров, которая вышла под названием "Запасной", принц Гарри озвучивает несколько измененную версию инцидента. Так, он утверждает, что принц Уильям и Кейт одобрили его нацистский костюм.

"Это был выбор между двумя вариантами: униформой пилота или нацистской униформой. Я позвонил Вилли и Кейт, спросил, что они думают. Они сказали, что нацистская форма", — написал в своих воспоминаниях принц Гарри.

Принц Гарри извинился за то, что посетил костюмированную вечеринку в нацистской форме Фото: Star News

Сара, герцогиня Йоркская

В 2011 году Сара извинилась за то, что приняла деньги от осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна . Сара рассказала журналистам, что ей нужны были деньги, чтобы погасить долги, но она пожалела, что взяла их.

"Лично я глубоко сожалею, что Джеффри Эпштейн каким-либо образом связался со мной. Я ненавижу педофилию и любое сексуальное насилие над детьми и знаю, что это была огромная ошибка. Я настолько раскаиваюсь, что не могу это даже выразить", — сказала герцогиня.

Сара извинилась за то, что приняла деньги от осужденного за сексуальные преступления Фото: Town & Country Magazine

Король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима

Члены королевской семьи Нидерландов принесли извинения после того, как они нарушили социальную дистанцию во время отпуска на греческом острове Милос в августе 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Свои извинения королевские супруги опубликовали в соцсети Х (ранее — Twitter).

"В средства массовой информации появилась фотография, на которой мы придерживаемся слишком малой социальной дистанции. В тот момент мы не обратили на это пристального внимания. Нам следовало бы озаботиться этим. Потому что соблюдение правил, связанных с короновирусом, также важно в отпуске, чтобы взять вирус под контроль", — говорилось в сообщении монаршей четы.

Члены королевской семьи Нидерландов принесли извинения после того, как они нарушили социальную дистанцию Фото: Getty Images

Уильям, принц Уэльский

Принц Уэльский извинился от имени своей жены Кейт, когда она отменила одиночную поездку на Мальту в сентябре 2014 года. Принц Уильям присутствовал на праздновании Дня независимости на Мальте вместо герцогини, которая страдала от гиперемезиса беременных (тяжелой утренней тошноты) во время своей второй беременности.

"Кэтрин попросила меня передать, что ей очень жаль, что она не смогла передать всем вам приветствия Королевы. Она с нетерпением ждала приезда сюда, и я знаю, что она очень надеется, что сможет приехать в будущем", — сказал принц Уэльский.

Во время визита на Мальту принц Уэльский принес извинения от имени своей супруги Фото: Getty Images

Принц Филипп

Муж покойной королевы Великобритании направил письмо с извинениями одной из женщин, попавших в автокатастрофу с герцогом в Сандрингеме в январе 2019 года.

"Я хотел бы, чтобы вы знали, как я сожалею со своей стороны об аварии на перекрестке Бэбингли… Солнце светило низко над главной дорогой. В нормальных условиях мне бы не составило труда увидеть движение, идущее со стороны Дерсингема. Но мне не удалось увидеть приближающуюся машину, и я очень раскаиваюсь. Я одновременно был потрясен случившимся, и очень рад, что никто из вас серьезно не пострадал", — написал Филипп.

Месяц спустя принц Филипп, которому тогда было 97 лет, добровольно сдал свои водительские права.

Принц Филипп принес извинения женщине, которая пострадала в ДТП, спровоцированном им Фото: Royal Windsor Horse Show/Twitter

Королева Дании Мария

Будучи еще кронпринцессой, извинилась за нарушение правил Датского национального совета здравоохранения после того, как пожала руку одному из гостей в морском аквариуме Гренаа в августе 2020 года, нарушив тем самым рекомендации Датского национального совета здравоохранения.

"Вчера я была в Грено с моим первым официальным визитом после летних каникул. На море и в воздухе все прошло нормально, но на суше я допустила ошибку. К сожалению, я пожала руку. Это напомнило мне, как важно помогать друг другу соответствовать рекомендациям. Будьте в безопасности и заботьтесь друг о друге", — написала Мария на своей странице в социальной сети Instagram.

Кронпринцесса Мария пожала руку принимающей стороне, когда она прибыла на публичное мероприятие в августе 2020 года. Фото: Getty Images

Напомним, в начале октября 2022 года мы писали о том, что на то время правящая датская королева Маргрете извинилась перед обиженными внуками после того, как лишила их титулов. Титулов принцев и принцесс с 1 января 2023 года лишились четверо внуков королевы, дети ее младшего сына, принца Иоахима: принц Николай, принц Феликс, принц Хенрик и принцесса Афина.