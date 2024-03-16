Где же Кейт? Какие самые популярные версии пропажи Кейт Миддлтон и что беспокоит фанатов

Принцесса Уэльская не появлялась на публике после операции. А единственное опубликованное фото было отредактировано. Так что слухи о том, что с ней могло произойти, распространяются по всему миру.

Самая популярная женщина из королевской семьи Великобритании не появлялась на публике уже несколько недель. Так что таблоиды по всему миру гадают, что могло произойти с Кейт Миддлтон. Официально сообщается, что она оправляется после операции на брюшной полости. И появится на публике не раньше Пасхи. Но она ранее никогда не пропадала так надолго. И теперь СМИ по всему миру гадают, что могло произойти с принцессой Кэтрин. А поклонники строят самые безумные предположения. Фокус собрал все, что известно о пропаже Кейт, принцессы Уэльской.

На данный момент в копилку тревожащих слухов можно добавить комментарии неназванных источников из Букингемского дворца и Виндзорского замка, которые сообщают, что некоторые из старших сотрудников Кейт не смогли увидеться с ней или поговорить с ней. И они даже не знали об операции, пока о ней не было объявлено, так что ситуация застала их врасплох, — утверждает источник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Он сообщает, что Кейт совсем недавно начала рассказывать членам своего ближайшего окружения о характере своей операции и процессе выздоровления. "Лишь немногие люди знают, что происходит на самом деле, и они молчат", — отметил он. Но утверждает, что у Кейт было несколько посетителей, в том числе король Чарльз III и его жена королева Камилла, но в остальном все покрыто "покровом тайны". Источник добавляет: "Это сбивает с толку и вызывает некоторую обеспокоенность".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Он утверждает, что Кейт понимает, что к ней проявляют интерес, но она встречается только с ближайшими родственниками и друзьями. И она непреклонна в сохранении конфиденциальности. "Кейт сказала, что чувствует, что имеет право на исцеление и выздоровление без всех этих безумных спекуляций", — говорит первый источник, отмечая, что это было решение принцессы сохранить подробности своей операции в тайне.

"Ни Кейт, ни Уильям не считают, что ее медицинские записи должны быть общедоступными", — отмечает он, говоря, что для пары это были тяжелые два месяца.

"Она старается не обращать внимания на все слухи и сплетни, а Уильям изо всех сил старается ее оградить, но их это огорчает", — говорит первый источник.

Уильям в замешательстве из-за постоянных вопросов о своей жене, поскольку он продолжает замещать своего больного отца и помогать с детьми дома.

С чего началось

17 января Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская накануне была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости и по совету врача не вернется к общественным обязанностям до Пасхи, которая приходится на 31 марта этого года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

"Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить как можно больше нормальных условий для своих детей; и ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной", — заявил Кенсингтонский дворец.

Хотя на первый взгляд это заявление может показаться относительно обычным, фанаты отметили, что до сих пор Кейт Миддлтон нельзя было назвать той, кто избегает внимания общественности. Фактически, она одна из самых фотографируемых знаменитостей за последние десять лет: на ее счету целый ряд королевских фотосессий, снимков с вечеринок и мероприятий, а также множество фотографий папарацци с тех пор, как она впервые стала ассоциироваться с королевской семьей.

Кейт Миддлтон после рождения принца Джорджа Фото: Getty Images

По мере того как проходило все больше и больше времени с момента первоначального заявления и с момента запланированной принцессой процедуры, фанаты все с большим подозрением относились к, казалось бы, внезапному исчезновению Кейт Миддлтон.

Отсутствие ее в информационном пространстве сочли подозрительным. Потому что ранее, даже после родов, Кейт Миддлтон позировала с полной прической и макияжем всего через несколько часов после рождения каждого из ее детей.

Кейт Миддлтон последний раз появлялась на публике на Рождество Фото: Getty

Если учесть, что принцесса Кейт в последний раз появилась на публике 25 декабря, присоединившись к королю Чарльзу III, мужу принцу Уильяму и трем своим детям на ежегодной прогулке в Сандрингемскую церковь на Рождество. До этого она проводила несколько мероприятий в неделю, в том числе приветствовала иностранных высокопоставленных лиц в Букингемском дворце и проводила ежегодную праздничную службу в Вестминстерском аббатстве.

Сомнительные фото Кейт Миддлтон

Первые фото принцессы Уэльской появились спустя почти два месяца после операции. Казалось бы, это должно было успокоить публику и отвергнуть все слухи о возможных осложнениях после операции.

На изображении можно увидеть, что Кэтрин едет на пассажирском сиденье автомобиля вместе со своей матерью. Однако этого для общественности оказалось недостаточно, и все стало даже хуже.

Первое сомнительное фото Кейт Миддлтон

Фанаты не поверили, что женщина в машине – это Кейт Миддлтон. Они даже предположили, что это может быть ее сестра Пиппа.

Новым витком для спекуляций по поводу "загадочного" исчезновения Кэтрин стало фото, которое она распространила на День матери в Twitter (X).

Фото Кейт Миддлтон с детьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Кэтрин позировала со своими тремя детьми. Но оказалось, что фото изменили в фотошоп. BBC даже пригласил экспертов для анализа фото, которые отметили, что оно содержит явные следы редактирования, но сообщили, что нет следов использования генеративного ИИ, как некоторые пользователи стали предполагать.

Том Уоррен из The Verge отметил, что согласно метаданным фото, оно было обработано в Photoshop версии 2022 года, в котором еще не было функций с генеративным ИИ.

Первая версия фото была сохранена 8 марта, а окончательная утром 9 марта перед его публикацией 10-го числа.

После появилось сообщение от имени Кейт Миддлтон, которая признала, что фото действительно было отредактировано. "Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием", — написала принцесса. Она также извинилась за "путаницу, вызванную семейной фотографией".

В то же время, в Кенсингтонском дворце отметили, что не будут выпускать оригинальную версию фотографии без редактирования.

Также фанаты заподозрили новый фотошоп с принцессой, рассматривая снимок, где она вместе с принцем Уильямом уезжает из Виндзорского замка. В кадре Кейт смотрит в окно, отвернувшись от камеры, а Уильям сосредоточен на экране телефона. При более детальном изученими фото многие заметили, что кирпичи стены, которые видны из машины, совершенно отличаются от кладки снаружи автомобиля.

Фото Кейт, которое возможно было подделано Фото: Angela "Improper English Rose" /Х

В X (Twitter) пользователи считают, что для фотошопа этого снимка было взято более раннее фото сестры Кейт, Пиппы Миддлтон. Или старое фото самой Кейт.

После событий 4 марта число теорий заговора Кейт Миддлтон резко возросло.

Самые популярные версии исчезновения Кейт Миддлтон

Изменение внешности

Одна из самых популярных теорий заговора, циркулирующих в Интернете, касается внешности принцессы. Пластическая хирургия, подтяжка лица и даже плохая стрижка. Словом, внешность Кейт изменилась и теперь ей нужно время, чтобы прийти в норму.

Устала быть принцессой

Другая популярная теория заговора — смена рода занятий. Многие полагают, что, возможно, Кейт Миддлтон просто устала быть принцессой. И от постоянного внимания.

Кейт Миддлтон с поклонниками Фото: Getty Images

Тем более, что после смерти королевы Елизаветы и болезни короля Чарльза на нее взвалилось огромное количество обязанностей.

Кома, или даже смерть

Одна из самых мрачных версий предполагает, что "операция на брюшной полости" не была таковой. Потому что ни одна из них не предполагает такой долгой реабилитации, по мнению фанатов. Так что поклонники предполагают, что Кейт перенесла инсульт, находится в коме, или даже умерла. А отфотошопленные фото для которых якобы позировал кто угодно, но только не Кейт, только подтверждают эту теорию – считают фанаты. И теперь Букингемский дворец, понимая, что если обнародовать правду, то разразится грандиозный скандал, просто скрывает правду.

Измены Уильяма

Еще одна версия предполагает, что Кейт и Уильям переживают непростой период в жизни из-за измен принца. Фанаты даже нашли ту, с кем Уильям мог изменить своей супруге. Это Роуз Хэнбери, маркиза Чолмондели. Слухи о ее любовной связи с Уильямом ходили еще с 2019 года, хотя роман не был доказан.

Роуз, ее супруг и трое их детей – соседи принца и принцессы Уэльских. Они живут неподалеку от Сандрингема и встречаются на неофициальных (и официальных) приемах. Уильям, Миддлтон и Роуз Хэнбери никогда напрямую ничего не комментировали слухи о предполагаемом романе.

Роуз Хэнбери и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Примечательно, но на тему любовного треугольника шутил известный телеведущий Стивен Колбер. И вполне серьезно рассуждал журналист Алекс Тиффин, который даже предлагал Уильяму подать на него в суд "и обсудить все под присягой".

Стоит отметить, что сам принц Уильям, говоря о здоровье своей жены, был довольно немногословен. Ранее он посетил открытия молодежного благотворительного центра в Западном Лондоне.

И, украшая с детьми печенье на кухне, внезапно вспомнил о Кейт. "Моя жена — артистичная женщина. Даже мои дети более артистичны, чем я", — пошутил принц. Он улыбался, болтал с детьми и не выглядел обеспокоенным.

Последнее появление принца Уильяма на публике

Те поклонники королевской семьи, которые не настроены искать подвох в долгом отсутствии Кейт Миддлтон на публике, настроены подождать до Пасхи. Ведь именно того, как было обещано ранее, принцесса Уэльская вернется к своим обязанностям.

Ну а если самая популярная женщина в мире не появится на Пасху, то, тогда вероятно, уже стоит начинать волноваться.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какой резонанс вызвало отфотошопленное фото Кейт с детьми.