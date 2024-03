"Могла умереть 18 месяцев назад", – британский комик Джон Оливер о Кейт Миддлтон

По словам комика, пока не доказано обратное, исключать такой вариант не стоит. Он надеется, что принцессу вскоре покажут публике.

Related video

Спекуляции на тему, куда и почему пропала Кейт Миддлтон, которую уже два месяца никто не видел на публике, постепенно приобретает все более неожиданные формы. В частности, ведущий ток-шоу Last Week Tonight, комик Джон Оливер заявил в эфире программы Bravo's Watch What Happens Live, что принцесса Уэльская "могла умереть 18 месяцев назад", пишет Daily Mail.

"Вероятность того, что она умерла 18 месяцев назад, не равна нулю. Они могли бы представить эту ситуацию как "Выходные у Берни", — сказал Оливер, имея в виду фильм 1989 года.

Когда ведущий Єнди Коєн напомнил Джону главное правило британской королевской семьи "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй", тот уточнил:

"Я не говорю, что это произошло, но я говорю, что оно не равно нулю, пока не доказано обратное. Пока мы не увидим ее сидящей там с копией дневной газеты".

Оливер признался, что до истории с редактированием портрета принцессы Уэльской с детьми на День матери он игнорировал все разговоры и теории заговора, однако скандал с фотошопом заставил засомневаться и его.

"Такое ощущение, что на данный момент ты почти что плохо справляешься с этим, впечатляющим образом", — подчеркнул Джон.

На этой неделе Кейт заметили на публике, когда она 11 марта вместе с принцем Уильямом покидала Виндзорский замок. Принцессу сфотографировали сидящей в авто, но позже подлинность этого снимка также была подвержена сомнениям.

4 марта ее видели на пассажирском сиденье Audi 4x4, на котором ее мать Кэрол Миддлтон ехала недалеко от Виндзорского замка.

Тем временем Кенсингтонский дворец по-прежнему хранит молчание. Ранее при дворе сообщили, что будущая королева вернется к своим обязанностям на Пасху, а сейчас она "хорошо восстанавливается" в кругу семьи.

Ранее Фокус писал, почему королевская семья прячет Кэтрин.