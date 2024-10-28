Мем "женщина, которая кричит на кота": история появления и детали из жизни домохозяйки и животного (видео)

Мем о женщине и коте пять лет подряд веселит соцсети и используется в комментариях и сообщениях. Женщина из этого мема — участница шоу о домохозяйках из Беверли-Хиллз. Кота поймали в момент, когда он занял чужое место за столом.

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Американская домохозяйка из мема о женщине, которая кричит на кота, не унывала из-за того, что над ней шутили в соцсетях. Вместо этого она использовала ситуацию, чтобы рассказать о проблеме насилия над женщинами. На видео, из которого вырезали комические кадры, можно увидеть эмоциональную реакцию героини телешоу, кричащую в сторону других участниц. Позже пользовательница соцсетей к скриншоту видео добавила фото своего кота с недовольной мордой. Об истории популярного мема с котом рассказали на портале "РБК-Украина". Фокус собрал другие детали о домохозяйке и животном.

История мема "женщина, которая кричит на кота" — фрагмент телешоу см. с 0:14

История мема "женщина, которая кричит на кота"

Журналисты объяснили, что фигурантка мема с котом — это американка Тейлор Армстронг (Taylor Armstrong), а комическое изображение в англоязычном сегменте соцсетей называется woman yelling at cat meme. В 2019 году она приняла участие в шоу под названием "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Real Housewife) в США. Во время одной из трансляций произошел конфликт с другими героинями. На видео слышно, как Тейлор громко кричит о насилии мужчин над женщинами, при этом, вероятно, намекая на поведение собственного бойфренда.

Другой персонаж мема — кот Смадж из Онтарио. Как говорится в статье, владелица Смаджа рассказала, что животному нравилось сидеть вместе с людьми за столом. Во время какой-то вечеринки один из гостей встал со стула — и кот сразу занял пустое место. Этот момент зафиксировали на фото — как голова комично выглядит над тарелками с блюдами. Женщина выложила в соцсеть Tumblr коллаж, на котором фигурирует Тейлор и Смадж.

История о меме — картинка "женщина, которая кричит на кота за столом" Фото: Из открытых источников

Как живет домохозяйка из мема

Тейлор Армстронг продолжает быть активной в соцсетях, сообщили журналисты. Экс-участница шоу о домохозяйках ведет аккаунт Instagram, в котором публикует фото встреч и своей жизни. Кроме того, она продолжает интересоваться проблемой насилия над женщинами. Среди прочего, активистка выпустила книгу, которая стала бестселлером New York Times. В книге говорится о "стойкости для выживания" и о том, что "она приносит бесценные инсайты и жизненные уроки, которые придают силы".

История о меме — как выглядит Тейлор Армстронг Фото: Скриншот История о меме — Тейлор Армстронг и участие в других шоу Фото: Скриншот

В октябре 2024 Тейлор рассказала, что стала участницей утреннего шоу на местном телеканале. Ранее — хвасталась, что мем с ней и котом использовали на портале о криптовалюте.

История о меме — Тейлор Армстронг и визит на телеканал Фото: Скриншот История о меме — Тейлор Армстронг и ее активности Фото: Скриншот

Кроме того, в сети можно найти информацию, что мем о женщине, которая кричит на кота, превратили в NFT и 18 ноября 2022 года продали на аукционе unchain.fund в поддержку Украины. На портале itc объяснили, что после аукциона 25% должно было бы пойти на детей, которым нужна помощь, а остальные 75% поделили бы Тейлор, кот Смадж и украинское агентство. Объем средств, вырученных за NFT, отыскать не удалось.

Как живет кот из мема

Издание dailydot добавило детали о жизни кота Смадж, изображение которого в Google можно отыскать по фразе "confused cat at dinner table meme" (смущенный кот за обеденным столом. — Ред.). Как выяснилось, для него открыли страницу с названием smudge_lord в соцсети Instargam. На странице — другие фото из его жизни. Например, в начале октября он сидел перед пустой тарелкой и грустил, что его не кормят круассанами. На другом — показывает несколько фото и предлагает выбрать "лучшего игрока".

История о меме — как выглядит кот Смадж Фото: Instagram История о меме — кот Смадж в оригинале и другие фото Фото: Instagram

Отметим, в сентябре Фокус описал историю мема о мужчине, которого называли "полтавский поджигатель". На коротком видео, распространявшемся в сети, видно мужчину в странном наряде, который говорит, что ему нравится смотреть на пожар. Выяснилось, что это украинец Виталий Чепурко, который поджег какое-то здание, чтобы не зимовать на улице. После того он рассказал журналистам, что исправился, занимается блогерством и старается больше ничего не поджигать.

Напоминаем, в августе соцсети взорвались мемами о владельце Telegram Павла Дурова, которого сняли с самолета во Франции. Тем временем украинцы начали шутить с граждан, которые тянут домой куски снарядов, чтобы использовать в хозяйстве.