Мем "жінка, яка кричить на кота": історія появи та деталі з життя домогосподарки і тварини (відео)

Мем про жінку та кота п'ять років поспіль веселить соцмережі та використовується у коментарях і повідомленнях. Жінка з цього мему — учасниця шоу про домогосподарок із Беверлі-Гіллз. Кота зловили у момент, коли він зайняв чуже місце за столом.

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Американська домогосподарка з мему про жінку, яка кричить на кота, не сумувала через те, що з неї жартували в соцмережах. Натомість вона використала ситуацію, щоб розповісти про проблему насильства над жінками. На відео, з якого вирізали комічні кадри, можна побачити емоційну реакцію героїні телешоу, яка кричала у бік інших учасниць. Згодом користувачка соцмереж до скриншоту відео додала фото свого кота з незадоволеною мордою. Про історію популярного мему з котом розповіли на порталі "РБК-Україна". Фокус зібрав інші деталі про домогосподарку та тварину.

Історія мему "жінка, яка кричить на кота" — фрагмент телешоу див. з 0:14

Історія мему "жінка, яка кричить на кота"

Журналісти пояснили, що фігурантка мему з котом — це американка Тейлор Армстронг (Taylor Armstrong), а комічне зображення у англомовному сегменті соцмереж називається woman yelling at cat meme. У 2019 році вона взяла участь у шоу під назвою "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" (Beverly Hills Real Housewife) у США. Під час однієї з трансляцій стався конфлікт з іншими героїнями. На відео чути, як Тейлор голосно кричить про насильство чоловіків над жінками, імовірно, натякаючи на поведінку власного бойфренда.

Інший персонаж мема — кіт Смадж з Онтаріо. Як ідеться у статті, власниця Смаджа розповіла, що тварині подобалось сидіти разом із людьми за столом. Під час якоїсь вечірки один з гостей встав зі стільця — і кіт відразу зайняв порожнє місце. Цей момент зафіксували на фото — як голова комічно визирає над тарілками з наїдками. Жінка виклала у соцмережу Tumblr колаж, на якому фігурують Тейлор і Смадж.

Історія про мем — картинка "жінка, яка кричить на кота за столом" Фото: З відкритих джерел

Як живе домогосподарка з мему

Тейлор Армстронг продовжує бути активною у соцмережах, повідомили журналісти. Ексучасниця шоу про домогосподарок веде акаунт Instagram, у якому публікує фото зустрічей та свого життя. Крім того, вона продовжує цікавитися проблемою насильства над жінками. Серед іншого, активістка випустила книгу, яка стала бестселером New York Times. У книзі ідеться про "стійкість для виживання" і про те, що "вона приносить безцінні інсайти та життєві уроки, які надають сили".

Історія про мем - як виглядає Тейлор Армстронг Фото: Скриншот Історія про мем - Тейлор Армстронг та участь в інших шоу Фото: Скриншот

У жовтні 2024-го Тейлор розповіла, що стала учасницею ранкового шоу на місцевому телеканалі. Раніше — вихвалялася, що мем із нею та котом використали на порталі про криптовалюту.

Історія про мем - Тейлор Армстронг та візит на телеканал Фото: Скриншот Історія про мем - Тейлор Армстронг та її активності Фото: Скриншот

Крім того, у мережі можна знайти інформацію, що мем про жінку, яка кричить на кота, перетворили на NFT і 18 листопада 2022 року продали на аукціоні unchain.fund на підтримку України. На порталі itc пояснили, що після аукціону 25% мало б піти на дітей, яким потрібна допомога, а решту 75% поділили б Тейлор, кіт Смадж та українське агентство. Обсяг коштів, виручених за NFT, відшукати не вдалося.

Як живе кіт з мему

Видання dailydot додало деталі про життя кота Смадж, зображення якого в Google можна відшукати за фразою "confused cat at dinner table meme" (збентежений кіт за обіднім столом. — Ред.). Як з'ясувалося, для нього відкрили сторінку з назвою smudge_lord у соцмережі Instargam. На сторінці — інші фото з його життя. Наприклад, на початку жовтня він сидів перед порожньою тарілкою та сумував, що його не годують круасанами. На іншому — показує кілька фото і пропонує обрати "найкращого гравця".

Історія про мем - як виглядає кіт Смадж Фото: Instagram Історія про мем - кіт Смадж в оригіналі та інші фото Фото: Instagram

Зазначимо, у вересня Фокус описав історію мему про чоловіка, якого називали "полтавський палій". На короткому відео, яке поширювалось у мережах, видно чоловіка у дивному вбранні, який говорить, що йому подобається дивитися на пожежу. З'ясувалось, що це українець Віталій Чепурко, який підпалив якусь будівлю, щоб не зимувати на вулиці. Після того він розповів журналістам, що виправився, займається блогерством і намагається більше нічого не палити.

Нагадуємо, у серпні соцмережі вибухнули мемами про власника Telegram Павла Дурова, якого зняли з літака у Франції. Тим часом українці почали жартувати з громадян, які тягнуть додому шматки снарядів, щоб використати у господарстві.