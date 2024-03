Содержат пребиотики: 8 продуктов, которые улучшат здоровье кишечника

Продукты, содержащие пребиотики, необходимы для поддержки здоровой микрофлоры кишечника. Добавьте эти продукты в свой рацион, чтобы получить максимум пользы для здоровья пищеварительной системы.

Пробиотики — полезные бактерии в кишечнике, выполняющие множество функций: от улучшения пищеварения до контроля веса. Но чтобы эти кишечные микробы продолжали процветать, им нужны пребиотические продукты в качестве источника топлива. Многие привычные продукты естественным образом содержат эту форму клетчатки, поэтому их можно легко включить в свой рацион для оздоровления пищеварительной системы. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Если вы хотите поддержать полезные бактерии в кишечнике и улучшить здоровье пищеварительной системы, добавьте в свой рацион продукты для улучшения здоровья кишечника.

Лук

Фото: pixabay.com

Лук, известный своим сильным вкусом и запахом, содержит инулин, а также тип углеводов, называемый фруктоолигосахаридами или ФОС. Эту форму углеводов можно использовать в качестве низкокалорийной альтернативы сахару при их извлечении из пищи, кроме того они являются пребиотиками

Добавление сырого или приготовленного лука в пищу — отличный способ повысить уровень пребиотиков и антиоксидантов.

Чеснок

В одном из исследований было отмечено, что чеснок служит пребиотиком, поддерживая рост полезных кишечных бактерий. В то же время чеснок помогает предотвратить рост вредных бактерий в кишечнике. Основываясь только на этих двух механизмах, чеснок может быть отличным продуктом для укрепления здоровья кишечника.

Чеснок можно добавлять в ваши любимые блюда, а также употреблять в сыром виде.

Бананы

Фото: Freepik

Бананы не только являются источником клетчатки, витаминов и минералов, но также содержат резистентный крахмал. Согласно исследованиям, наибольшее количество резистентного крахмала содержится именно в зеленых бананах.

Наслаждайтесь бананами отдельно в качестве перекуса или добавляйте в свой любимый смузи на завтрак, чтобы получить еду, богатую пребиотиками.

Овсяная каша

Овсянка является отличным источником клетчатки, а также содержит некоторое количество резистентного крахмала. Было доказано, что пребиотические эффекты овсянки и содержание в ней бета-глюкановой клетчатки способствуют поддержанию здоровья кишечных бактерий и нормализации уровня холестерина в крови.

Овсянку можно добавлять в любимую выпечку, смешивать в смузи или употреблять в виде традиционной тарелки теплой овсянки в сочетании с другим источником пребиотиков, например бананом.

Яблоки

Фото: Freepik

Яблоки, еще один фрукт с пребиотическими свойствами, который можно легко включать в свой рацион из-за их естественной сладости, приятного хруста и пользы для здоровья. Яблоки содержат пектин, являющийся еще одним источником растворимой клетчатки, служащей пребиотиком. Диетический пектин может увеличить количество бутирата в кишечнике, который питает полезные пробиотики и уменьшает количество вредных бактерий в кишечнике.

Наслаждайтесь яблоками с ореховым маслом в качестве вкусного перекуса, добавляйте в салат для сладости или готовьте фруктовый десерт.

Льняное семя

Если вы любите смузи, семена льна — отличный ингредиент, который можно добавить в блендер. Эти семена содержат полезные жиры омега-3 и антиоксиданты, а также являются источником пребиотиков. Благодаря содержанию клетчатки семена льна могут поддерживать здоровые кишечные бактерии и способствовать нормализации пищеварения. Вы можете есть семена льна целиком или молотые. Добавляйте их в смузи, выпечку или посыпайте утреннюю овсянку.

Спаржа

Фото: Freepik

Спаржа содержит инулин — растворимую клетчатку, которая служит пребиотиком. Эта клетчатка питает бифидобактерии в кишечнике, которые являются лишь одним из полезных кишечных микробов в пищеварительном тракте. Исследования также показывают, что спаржа может обладать противовоспалительными свойствами, что что позволяет ей обеспечить еще один уровень пользы для здоровья, помимо своей пребиотической функции.

Бобовые

Бобы являются отличным источником клетчатки и пребиотиков. Исследование показало, что регулярное употребление темно-синей фасоли приводит к улучшению микробиома кишечника. Это помогает предотвратить рак и в целом положительно влияет на здоровье всей пищеварительной системы.

Учитывая это, рассмотрите возможность добавления фасоли в ваши любимые рецепты салатов и супов, наслаждайтесь ею в качестве гарнира к нежирному белку и овощам, а также готовьте вместе с другими источниками пребиотиков, такими как лук и чеснок, чтобы получать еще больше преимуществ.

Напомним, диетологи назвали 4 напитка, которые вредят здоровью кишечника.

Ранее Фокус писал о том, какие специи помогут при вздутии живота и других проблемах с пищеварением.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.