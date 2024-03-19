Мать Бьянки Цензори прилетела из Австралии в США, чтобы "спасти" свою дочь

Александра Цензори хотела лично убедиться, что с ее дочерью все в порядке. Поездка принесла свои результаты.

На фоне всеобщего осуждения откровенно неприличных нарядов 29-летней Бьянки Цензори, в которых она появляется на публике, ее супруг Канье Уэст прикладывает усилия для того, чтобы наладить отношения с ее семьей. Мать и отец девушки не в восторге от того, в кого зять превратил их дочь и подозревают, что он полностью контролирует ее. Александра Цензори даже лично прилетела из Мельбурна (Австралия) в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с Бьянкой и спасти ее, пишет Daily Mail.

По словам инсайдеров, миссис Цензори ищет время, чтобы "лично убедиться", действительно ли у ее дочери все под контролем.

Маме Бьянки пришлось убедиться в этом самой после того, как Бьянка сказала своей семье, что держит ситуацию под контролем. Для Александры это была прекрасная возможность провести время с Бьянкой и оценить ситуацию самостоятельно", – говорят источники.

Они также утверждают, что после встречи тревога Александры стала меньше.

"Сейчас решающий момент, и Александра сдержанно верила, что придет, чтобы спасти свою дочь. Но это не так. Канье начал менять ситуацию с момента выхода Vultures в том смысле, что он не стал так часто разглагольствовать. Он также знает, как мило поговорить с мамой. Это был действительно хороший опыт, и все очень рады видеть ее с Александрой".

Желание участвовать в жизни будущих внуков также может быть еще одной движущей силой.

"Александра знает, что Бьянка хочет детей, и она не хочет упустить возможность стать частью жизни своих внуков", – добавил информатор.

Тещу Уэста заметили, когда она выходила из частного самолета Канье в Лос-Анджелесе перед выступлением рэпера на музыкальном фестивале Rolling Loud.

Приедет ли в США отец Бьянки, Лео Цензори, неизвестно. Гангстер, осужденный за хранение оружия, ранее заявлял, что хочет поговорить с Канье, поскольку он шокирован, в каком виде его дочь появляется на публике. Мужчина считает, что Бьянку выставляют, как "грязный дешевый товар".

В свою очередь девушка утверждает, что с ней все в порядке, и она контролирует ситуацию. Бьянка является не только женой Уэста, но и одним из его главных деловых партнеров, на которой завязаны многие бизнес-проекты музыканта.

Ранее Фокус писал, что Цензори снова вышла на улицу без нижнего белья.