Кейт Миддлтон надела мужское худи за 72 доллара (фото)

Принц Уильям с женой посетили фермерский рынок. Принцесса, которая часто демонстрировала элегантные образы, сейчас делает ставку на комфорт.

Кейт Миддлтон надела худи за 72 доллара, когда посетила с принцем Уильямом фермерский рынок в Виндзоре. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

На кадрах, полученных The Sun, мама троих детей улыбалась и выглядела расслабленной. Принцесса Уэльская несла в левой руке белую сумку с покупками и о чем-то разговаривала с мужем. На Кэтрин были черные леггинсы, заправленные в носки, мужское черно-оранжевое худи Umbro на молнии и кроссовки adidas. Цена такого худи составляет 72 доллара (около 2 700 гривен).

Принц Уильям тем временем надел синие джинсы, кроссовки и куртку, а на лоб низко надвинул бейсболку.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на рынке

Это одно из редких появлений Кэтрин на публике после того, как в начале 2024 года ей сделали операцию на брюшной полости. Сразу тогда же сообщили, что она не вернется к рабочим обязанностям до Пасхи 2024 года. Впрочем, фанатов королевской семьи мало волновало официальное сообщение Кенсингтонского дворца, ведь они начали распространять различные теории заговора относительно исчезновения принцессы. В частности, появились слухи об изменах принца Уильяма и даже внебрачном ребенке.

Впрочем, новое появление супругов на публике развеивает домыслы в сети.

Ранее Кейт Миддлтон часто демонстрировала элегантные образы Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что таролог сделала расклад по поводу исчезновения Кейт Миддлтон и ее отношений с мужем.