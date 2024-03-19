Тина Кунаки продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике (фото)
Знаменитость предстала в новом кампейне пляжной одежды. Она продемонстрировала фигуру в разнообразных моделях бикини.
26-летняя французская модель Тина Кунаки продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram.
Кунаки предстала в новом кампейне пляжной одежды, продемонстрировав фигуру в различных моделях бикини. В частности, бывшая жена Венсана Касселя примерила белоснежный сплошной купальник, дополнив образ массивными аксессуарами и собрав волосы в пучок.
Также молодая мама продемонстрировала пляжные аутфиты в стиле ретро, яркие образы, черно-белые и тому подобное.
"Ооооо... моя Тина... мое бедное слабое сердце", "Кукла", "Какая богиня", — комментируют съемку звезды подиумов ее фолловеры в соцсети.
В 2023 году стало известно, что Кунаки разводится с французским актером Венсаном Касселем, старше ее на 30 лет. От их союза подрастает дочь Амазония, которую они вообще не показывают публике.
Впрочем, актер уже начал новые отношения. Его избранницей стала модель Нара Баптиста, которая очень похожа на Тину Кунаки.
А сама модель начала встречаться со своим давним другом, испанским актером и фотографом Виктором Сантьяго.
Напомним, Тина Кунаки посетила показ Jacquemus.
Также Фокус писал о свидании Тины Кунаки и ее нового бойфренда.