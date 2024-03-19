Букингемский дворец опубликовал фото короля Чарльза ІІІ после слухов о его смерти

Накануне распространилась информация о смерти британского короля Чарльза III, который борется с раком. После официального опровержения суверен собственной персоной развеял домыслы в сети.

Появились новые фото короля Великобритании Чарльза ІІІ после слухов о его смерти. Снимки опубликованы на официальной странице монаршей семьи в Instagram.

Утром 19 марта 2024 года суверен провел встречу с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70 лет со дня подписания перемирия, которое завершило конфликт.

"60 тысяч служебных сотрудников со всей Британии и Содружества приняли участие, 1100 потеряли жизни", — отмечают представители британского монарха.

Чарльз ІІІ традиционно появился на публике в деловом костюме с галстуком.

Также стало известно, что в этот же день принцесса Анна и герцогиня Эдинбургская Софи проведут прием во дворце от имени Его Величества в честь годовщины "Забытой войны".

Король Чарльз ІІІ провел встречу в Букингемском дворце

Волна слухов о смерти британского монарха, который стал королем только осенью 2022 года, появилась в соцсетях 18 марта. Впрочем, ни Букингемский дворец, ни британские СМИ такой информации не распространяли. Позже посольство Великобритании в Украине опровергло домыслы, отметив, что сообщение о смерти Чарльза III, который сейчас борется с онкологией, является фейком.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Напомним, как изменится система титулов после смерти короля Чарльза III.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на "смерть" короля Чарльза ІІІ.