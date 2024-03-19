Не только стройная фигура: 4 тренировки, которые могут продлить жизнь

Ключевым фактором долголетия являются не только гены, но и образ жизни. Эксперты рассказали о тренировках, которые помогут вам стать здоровее и прожить дольше.

Когда дело доходит до здоровья, важность спорта находится вверху списка. Физическая активность напрямую влияет на наше здоровье — подвижность, здоровье сердца, здоровье мозга, мышечную силу и многое другое, — говорит фитотерапевт Джонатан Зинс. Физические упражнения также способствуют здоровому старению. И есть несколько видов упражнений, которые могут помочь вам увеличить продолжительность жизни. Об этом пишет Huffpost.

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Кардио упражнения

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Кардио упражнения, такие как бег, езда на велосипеде, танцы, бокс и многое другое, полны преимуществ, которые могут помочь замедлить старение.Такая деятельность направлена ​​на укрепление сердца. "Ничто другое не может укрепить его лучше, чем кардио тренировка", — говорит тренер Сандра Корчоне. В частности, аэробные упражнения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также снизить кровяное давление.

Помимо этого, кардио упражнения полезны для здоровья мозга. "Мозг очень быстро реагирует на физические упражнения. Всего три часа аэробных упражнений в неделю могут значительно улучшить перфузию мозга, а значит, обеспечить больше кровоснабжения мозга и уменьшить воспаление", — отмечает Зинс. По словам эксперта, тренировки могут даже помочь предотвратить некоторые случаи деменции. Фактически, по данным британского Общества борьбы с болезнью Альцгеймера, вы можете снизить риск развития деменции примерно на 28%, выполняя регулярные физические упражнения.

Силовые тренировки

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"Тяжелая атлетика помогает вам поддерживать костную массу, плотность костей и мышечную массу", — говорит Корчоне, а эти три области, как известно, ухудшаются с возрастом.

Более того, силовые тренировки могут помочь при падениях, которые являются печальной реальностью для многих пожилых людей.

"Причина, по которой падения так опасны, заключается в том, что мы можем сломать кости", — объясняет Зинс. "Имеются убедительные доказательства того, что прогрессивные тренировки с отягощениями безопасны и эффективны для пожилых людей". Если вы никогда раньше не поднимали тяжести, эксперт предлагает проконсультироваться с врачом, чтобы начать безопасно

Тренировка баланса

Фото: Freepik

"Падения являются основной причиной смерти, связанной с травмами среди людей старше 65 лет, и каждый третий пожилой человек падает каждый год", — отмечает Зинс. Падения также могут привести к нарушению подвижности у пожилых людей, "а когда мы не мобильны, то не можем жить так, как хотим", добавил он. "Мобильность необходима для полноценной жизни".

Упражнения помогают вам сохранять мобильность, и, в частности, тренировка баланса может быть эффективным способом избежать падений. По словам Зинса, тренировки баланса разнообразны и могут включать в себя такие занятия, как теннис, стояние на одной ноге и тай-чи.

Однако важно не погружаться в тренировку баланса, если вы старше или чувствуете, что ваш баланс уже нарушен. "Я бы посоветовал сходить к физиотерапевту, где он сможет дать вам индивидуальный план, а затем продолжить его с помощью упражнений, направленных специально на баланс", — объяснил Зинс.

Групповые тренировки

Фото: Getty

Социальные связи являются важной частью успешного старения и долгой жизни. По сравнению с людьми, живущими в семье или в обществе, люди, находящиеся в одиночестве, живут меньше. Если вы сможете присоединиться к занятиям физкультурой в вашей возрастной группе, то получите пользу не только от упражнений, но и от социальных связей.

На самом деле, многим людям не нравятся определенные тренировки — будь то силовые тренировки, работа на баланс или аэробные упражнения — и в результате они вообще не занимаются спортом.

"Я считаю, что люди должны заниматься тем, что им нравится", — отмечает Корчоне. Какая бы деятельность ни заставляла вас двигаться регулярно и последовательно, вам следует сделать тренировку приоритетной. Не позволяйте отвращению к силовым тренировкам помешать вам заниматься спортом.

"Главное здесь — оставаться последовательным в этой деятельности… успехи достигаются, когда вы последовательно делаете что-то в течение многих лет и на протяжении всей своей жизни, даже когда становитесь старше", — подытожила Корчоне.

Напомним, 5 продуктов, которые нельзя есть, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что не только гены, но и питание влияет на качество и продолжительность нашей жизни, что и доказывают долгожители из "Голубых зон".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.