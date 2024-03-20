Двойник Кейт Миддлтон отреагировала на историю вокруг пропажи принцессы Уэльской

Хайди Аган является одним из самых реалистичных двойников Кейт Миддлтон. Она зарабатывает на этом сходстве с 2012 года.

43-летняя британка Хайди Аган из Нортгемптоншира оказалась в центре внимания после того, как вокруг длительного отсутствия Кейт Миддлтон на публике начали появляться самые различные теории заговора. В частности, даже имела место версия о том, что принцесса Уэльская мертва, и ее на публике заменяет другая женщина. Аган – самый точный двойник королевской особы, поэтому не удивительно, что именно ей приписывали появление на фермерском рынке в Виндзоре. В беседе с Mirror Хайди опровергла эти домыслы.

Женщина, которая копировала Кейт в течение 12 лет, рассказала, что, когда королевская чета посещала Windsor Farm Shop, она давала уроки в танцевально-музыкальной театральной труппе.

"Очевидно, были некоторые предположения о том, были ли на этих кадрах и кадрах Кейт и Уильям. На самом деле, мои собственные социальные сети сошли с ума, поскольку люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я в то время была на работе, поэтому знаю, что это не я. Шутки о Кейт – это одно, но нам нужно дать ей время сейчас, и я уверена, что она вернется после Пасхи, как и было сказано ранее", – заявила она.

После того как в 2012 году многие отметили ее потрясающее сходство с королевской особой, она изменила род деятельности, оставив свою работу в ресторане в Кеттеринге и стала появляться в качестве двойника Кэтрин. Хайди успела поработать в США, Австралии и Китае. Аган также работала вместе с коллегами, которые выдавали себя за принца Уильяма. За одно выступление ей платят от 650 фунтов стерлингов.

Хайди и ее коллега, двойник принца Уильяма

Но недавние публикации в ее Instagram предоставили платформу для теоретиков заговора.

Под недавним сообщением один из пользователей написал: "Сколько вам заплатили за то, что вы притворялись ею на фермерском рынке?" Другой сказал: "Нашел ее. Она в порядке."

"Поскольку Кейт перенесла операцию, я давала концерты, на которые приходила, и люди говорили: "Есть Кейт", так что это началось как шутка на тему "мы нашли Кейт", но теперь это действительно должно прекратиться", – считает Аган.

Ранее Фокус писал, сколько зарабатывает двойник Кейт Миддлтон.