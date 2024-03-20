Отец Кузьмы Скрябина назвал причину смерти своей жены (видео)

Виктор Кузьменко впервые после смерти жены дал интервью и рассказал, как Ольга Кузьменко прожила последние месяцы своей жизни.

84-летний отец украинского певца и общественного деятеля Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин), который погиб в автокатастрофе в феврале 2015 года, Виктор Кузьменко впервые после смерти жены Ольги Кузьменко озвучил причину. Об этом он рассказал в интервью программе Завтрак на 1+1.

В частности, Виктор Кузьменко рассказал, что Ольгу Михайловну подкосила тяжелая болезнь, которая за полтора месяца унесла ее жизнь. Сначала она находилась на лечении во Львове, однако уже потом ее перевезли домой, где она прожила еще три недели. Как выяснилось, женщина перенесла два инсульта.

"Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове полмесяца. У нее был инсульт. Потом уже врачи намекнули, что надо уже... мы здесь ничего не сделаем и она еще 3 недели пробыла дома. И второй инсульт, который произошел дома, мы еще на скорой завезли ее в больницу, в реанимацию и на второй день Оли не стало. ", — рассказал Виктор Кузьменко.

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1:50:00 — интервью с Виктором Кузьменко

Он также рассказал, что в то время, когда его жена умирала в больнице у него случился сердечный приступ. Когда сестра Ольги Николаевны приехала сообщить Виктору Кузьменко о смерти жены, она сказала, что это произошло в 15:30, как раз когда муж чувствовал неудержимую боль в сердце.

"Такой момент был, половина четвертого, у меня такой сердечный припадок страшный и потом Света приезжает из больницы вместе с Верой, с младшей сестрой Оли и говорят, Оля умерла в половине четвертого", — рассказал Кузьменко.

Стоит отметить, Ольга Кузьменко умерла в сентябре 2023 года, когда ей исполнилось 76-лет. Женщина на 8 лет дольше прожила своего сына — Кузьму Скрябина, который погиб в ДТП в 2015 году. После потери единственного сына Ольга Кузьменко написала несколько биографических книг о его жизни. После смерти сына женщина заявила, что не верит в случайную смерть Кузьмы.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Кузьмы Скрябина впервые рассказала о причине смерти бабушки. Кроме этого, Фокус писал, что дочь Кузьмы Скрябина дала редкое интервью.