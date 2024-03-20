Криштиану Роналду показал отдых с невестой (фото)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Они воспитывают двух общих детей и еще трех наследников футболиста.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду показал, как отдыхает со своей невестой, 30-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. Снимком звездный спортсмен поделился в Instagram с более 625 млн подписчиков.

На фото многодетный отец и его возлюбленная предстали на фоне бассейна и моря. Судя по всему, они отдыхают в Саудовской Аравии, где пара последние месяцы живет вместе с детьми после подписания Роналду контракта с ФК "Аль-Насср".

Криштиану позировал в белой футболке Dior, ярких шортах, тапочках и в кепке. Тем временем Джорджина продемонстрировала фигуру в приталенном платье.

Футболист лаконично подписал фото с невестой, оставив в описании эмодзи в виде красного сердечка.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Роналду и испанская модель, с которой он познакомился в магазине Gucci, воспитывают двух общих детей — Беллу Эсмеральду (2022) и Алану Мартину (2017).

Также у португальского футболиста есть наследники от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева. Близнецов родила суррогатная мать в 2017 году, а появление на свет 13-летнего первенца португальского футболиста до сих пор остается загадкой.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Джорджина Родригес показала фото возле частного самолета.

Также Фокус писал о трогательном снимке маленькой дочери Криштиану Роналду.