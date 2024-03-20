Автор видео с Кейт Миддлтон на рынке опроверг самый скандальный слух о принцессе

Нельсон Сильва, который снял видео с Уильямом и Кейт для своей семьи, в шоке от того, какие теории и слухи распространяются вокруг принцессы Уэльской.

Видео с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, которое снял один из очевидцев, одних фанатов королевской семьи порадовало и успокоило, а у других снова вызвало массу вопросов. Нашлось немало тех, кто считает, что на нем – ненастоящая принцесса Уэльская, и теория заговора имеет место. Однако 40-летний Нельсон Сильва, который и снял эти кадры, в беседе с The Sun опроверг слухи и назвал домыслы людей, выдвигающих теории заговора, "бредовыми".

"Я не столько шокирован тем, что эти комментарии продолжаются, я просто не понимаю, как именно они могут продолжать. Это видео ясно показывает ее и Уильяма. Я видел их своими глазами. Это была совершенно спокойная ситуация. Что еще нужно, чтобы оставить Кейт в покое? Я думал, что после того, как это выйдет, они замолчат. Но эти люди сейчас так увлечены драмой", – сказал мужчина.

По его словам, он столкнулся с королевской четой в обед в субботу, 16 марта, в магазине Windsor Farm Shop. Он был уверен, что своим видео он положит конец ажиотажу вокруг принцессы Уэльской, но все получилось с точностью до наоборот.

После того как запись появилась в сети, люди предположили, что Кейт была слишком высокой для видео, что это была не она, да и вообще кадры были записаны в декабре, потому что на заднем плане были "рождественские украшения". В Интернете пишут, что настоящая Кейт мертва, в коме или развелась с мужем, и у нее забрали детей.

Сильва говорит, что снял видео, чтобы показать его своей семье. Сначала он увидел Уильяма и Кейт в магазине, где они "разговаривали с персоналом и смеялись", а затем заметил, как пара шла к машине, чтобы поехать домой.

В свою очередь независимый репортер ВВС Соня Маклафлан подверглась критике за то, что раздула пламя сторонников теории заговора, опубликовав в соцсети свою точку зрения.

"Вызывает беспокойство тот факт, что такие газеты, как The Times, сообщают об этом как о факте. Заголовок "Кейт впервые появилась на публике", хотя это явно не она. Как кто-то сказал. Возможно, парочка двойников устроила беду", – написала она. Правда, затем запись была удалена.

Соня Маклафлин подозревает, что на видео двойники Фото: скрин

Комментируя видео, в котором принцесса сравнивается с другими ее прошлыми фотографиями, она добавила: "Очевидно, что это не Кейт. Некоторые газеты сообщают об этом как о факте. Но это не она. Никаких теоретиков заговора, но все очень странно".

История с видео дошла до того, что даже Хайди Аган, самый реалистичный двойник Кейт Миддлтон подверглась шквалу вопросов и вынуждена была опровергнуть, что она заменяет принцессу для фото и видео.

Ранее Фокус писал, что таролог рассказала об исчезновении Кейт Миддлтон.