Из-за антивоенной позиции: из российского фильма удалили Козловского и Ксению Раппопорт

Имена актеров убрали из титров фильма-сказки "Летучий корабль". А внешность Ксении изменили с помощью компьютерной графики.

Имена актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт удалили из титров фильма-сказки "Летучий корабль", в котором они снимались. Ранее оба артиста осудили войну России в Украине. Об этом пишет Meduza.

"Летучий корабль" – это экранизация народной сказки. Сценарий основан на мультфильме режиссера Гарри Бардина 1979 года. Режиссером картины выступил Илья Учитель, сын известного режиссера Алексея Учителя, роли в фильме исполнили Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник. Ксения Раппопорт сыграла роль цыганки-гадалки.

Данила Козловский сыграл сразу несколько персонажей – Бабу-Ягу в нескольких обличьях. Он в гриме почти неузнаваем, отмечают кинокритики. И его внешность сильно изменили с помощью компьютерной графики.

Данила Козловский в фильме "Летучий корабль" Фото: Скриншот

Также изменили внешность и Ксении Раппопорт.

"Козловскому в киноадаптации мультфильма Гарри Бардина досталось сразу несколько ролей — загримированный до неузнаваемости актер сыграл разнообразных Бабок-ежек. Раппопорт, в свою очередь, исполнила небольшую роль цыганки-гадалки, на которую в финальном монтаже была "надета" маска при помощи компьютерной графики", — сообщил "Бюллетень кинопрокатчика".

В феврале 2024 года продюсеры фильма-сказки заявили, что выход картины откладывается на несколько недель, – изначально премьера планировалась на 7 марта. Они уточнили, что съемки были начаты еще до начала войны в Украине. А потом они обмолвились, что им пришлось "заменить нескольких актеров", критиковавших войну.

"Летучий корабль" – это труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной. И позиция всего трех участников съемочной группы не должна на это повлиять. Если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех", — заявили продюсеры.

Из-за антивоенных высказываний Данилу Козловского требовали проверить по статьям о "дискредитации российской армии" и экстремизме. Позже актер подал иск о защите чести и достоинства против активиста Виталия Бородина, написавшего на него донос; суд встал на сторону актера. Но из-за доносов в петербургском Малом драматическом театре, где работает Козловский, прошли неожиданные проверки, выявившие нарушения санитарных правил.

В театре отменили спектакли и закрыли на несколько недель. Сам Козловский объявил, что до конца 2023 года уходит в отпуск по личным обстоятельствам.

Актриса Ксения Раппопорт в феврале 2022 года осудила военное вторжение России в Украину. Также она выступала против политических репрессий в культурной сфере в России. Спектакли с ее участием в России несколько раз отменяли. Ее исключили из состава попечительского совета фонда "Круг добра", а также из городского совета по культуре Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее ряд российских селебрити "отменили" после участия в "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой. В итоге звездам пришлось извиняться, ездить на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. А также демонстрировать лояльность на недавних президентских выборах в РФ.