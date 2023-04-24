"Всегда было отвратительно": в Кремле раскритиковали россиян за написание доносов

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о доносе на российского актера Даниила Козловского за антивоенный пост. Чиновник заявил журналистам, что практика доносов — отвратительная.

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24 апреля, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, как он относится к доносам, в частности, случаю с актером Данилом Козловским. Чиновник подверг критике граждан, которые пишут доносы на других. Его слова передали журналисты "Интерфакса".

"Что касается доносов, то это как было всегда отвратительно, так есть, и, я надеюсь, так будет", — сказал Песков.

Донос на Козловского: детали

По данным Meduza, активист Виталий Бородин написал донос на актера Даниила Козловского за антивоенный пост, опубликованный в соцсетях в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Также активиста возмутило интервью актера блогеру Ирине Шихман, в котором он увидел якобы призыв россиян протестовать.

Кроме того, Бородин обвинил Козловского в бегстве за границу, откуда якобы актер вернулся из-за нехватки денег. На это россиянин ответил, что в США только навещает дочь. Обвинения в призывах к митингам он опроверг.

Недавно росСМИ сообщили, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства из-за ситуации с доносом, однако суд иск не принял из-за отсутствия исчерпывающих данных об ответчике. Журналисты Meduza отмечают, что обоснование было формальным.

Напомним, 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад будет усиливать свои попытки вмешаться в выборы президента России. По его словам, "вмешательство извне" происходит каждый раз.

Также 24 апреля стало известно о намерении дипломатов США и Европы бойкотировать Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. По информации СМИ, представители государств готовят протест.