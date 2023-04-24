"Завжди було огидно": у Кремлі розкритикували росіян за написання доносів

Прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова запитали про донос на російського актора Данила Козловського за антивоєнний пост. Посадовець заявив журналістам, що практика доносів — огидна.

Related video

24 квітня, прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова запитали, як він ставиться до доносів, зокрема, випадку з актором Данилом Козловським. Чиновник розкритикував громадян, які пишуть доноси на інших. Його слова передали журналісти "Интерфакс".

"Що стосується доносів, то це як було завжди огидним, так є, і, я сподіваюся, так буде", — сказав Пєсков.

Донос на Козловського: деталі

За даними Meduza, активіст Віталій Бородін написав донос на актора Данила Козловського за антивоєнний пост, опублікований у соцмережах в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Також активіста обурило інтерв’ю актора блогерці Ірині Шихман, в якому він побачив нібито заклик росіян протестувати.

Окрім того, Бородін звинуватив Козловського у втечі за кордон, звідки нібито актор повернувся тільки через нестачу грошей. На це росіянин відповів, що в США лише відвідує доньку. Звинувачення у закликах до мітингів він заперечив.

Нещодавно росЗМІ повідомили, що Козловський подав позов про захист честі та гідності через ситуацію з доносом, однак суд позов не ухвалив через відсутність вичерпних даних про відповідача. Журналісти Meduza зазначають, що підстава була формальною.

Нагадаємо, 24 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Захід посилюватиме свої спроби втрутитись у вибори президента Росії. За його словами, "втручання ззовні" відбувається щоразу.

Також 24 квітня стало відомо про намір дипломатів США та Європи бойкотувати Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН. За інформацією ЗМІ, представники держав готують протест.