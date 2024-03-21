Королева Камилла публично пожаловалась на принца Луи (фото)

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма известен своим активным поведением на публике. Всего у королевы Камиллы 10 внуков от родных и детей короля Чарльза III.

Королева Великобритании Камилла накануне вышла в свет без мужа, короля Чарльза III, и дала редкий комментарий о его внуке, принце Луи. Об этом пишет Sky News.

Королевская особа была на острове Мэн, представляя мужа, который сейчас лечится от рака, когда она приветствовала сторонников возле городского совета Дугласа. Королева была там, чтобы официально предоставить Дугласу статус города.

И, передав извинения своего мужа, что он не может присутствовать сам, Камилла дала редкий комментарий о его внуке.

Во время прогулки британская королева встретила маму Рэйчел Хьюз, которая несколько месяцев назад родила близнецов Луи и Оливера. Женщина показала своих малышей в светло-голубых комбинезонах монаршей особе.

Хьюз сказала, что королева подошла, чтобы "полюбоваться" на одинаковые наряды близнецов.

В частности, Камилла обратила внимание на имя одного из мальчиков.

"У меня есть внук Луи... Мальчик не из легких", — призналась жена Чарльза ІІІ.

Королева Камилла на острове Мэн Фото: Getty Images

"Она спросила имена моих мальчиков и сказала, что в дальнейшем им будет легче, потому что их двое. Было так приятно ее видеть. Она прекрасно справляется с работой и выглядит потрясающе", — рассказала о встрече мама близнецов.

У королевы Камиллы есть пятеро внуков от детей Тома и Лоры, рожденных в первом браке с Эндрю Паркером-Боулзом. Она также хорошо ладит с наследниками своего мужа. Кроме пятилетнего Луи, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть сын 10-летний Джордж и 8-летняя дочь Шарлотта. А от принца Гарри есть двое внуков — Арчи (2019) и Лилибет (2021).

У Камиллы также есть внуки-близнецы Гас и Луи, которым 14 лет, и внучка Элиза, 15 лет, от дочери Лауры Лопес. У сына Тома Паркера-Боулза есть дочь Лола, 16 лет, и сын Фредди, 14 лет.

Поэтому существует вероятность, что Камилла могла иметь в виду своего внука от родной дочери. Хотя, судя по всему, королева рассказывала именно о принце Луи, который известен своим активным поведением на публичных мероприятиях.

Принц Луи Фото: princeandprincessofwales/instagram

Ситуация с Кейт Миддлтон

Это были несколько тяжелых недель для британской королевской семьи на фоне восстановления Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости и онкологии короля Чарльза III.

Принцесса Уэльская недавно была снята на фермерском рынке, а мужчина, который снимал видео, отметил, что она, похоже, выздоравливает. Несмотря на слухи в сети, что Кейт на кадрах с рынка ненастоящая.

Мама троих детей должна вернуться к королевским обязанностям уже после Пасхи 2024 года.

Кейт Миддлтон

Королевский эксперт Дункан Ларкомб рассказывал: "Чего [дворец] не захочет делать, так это чтобы она вернулась слишком рано. Это был бы худший сценарий. Когда врачи будут абсолютно довольны, и она будет довольна, мы снова начнем ее видеть. Я думаю, что учитывая Кейт и всю эту шумиху вокруг фотографии, я не думаю, что это нанесет ей долговременный вред, потому что я считаю, что ее популярность среди общественности так высока".

"Смерть" короля Чарльза III

Тем временем король Чарльз III перенес операцию из-за увеличенной простаты и начал лечение от рака. На фоне этого появились фейковые новости о смерти отца принца Уильяма.

Волна слухов о смерти короля Чарльза III, который стал монархом только осенью 2022 года, начала распространяться в соцсетях 18 марта 2024 года. Впрочем, ни Букингемский дворец, ни британские СМИ такой информации не предоставляли. Позже посольство Великобритании в Украине опровергло домыслы, отметив, что сообщение о смерти суверена является фейком. Впоследствии король собственной персоной опроверг домыслы в сети, посетив встречу с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце.

Король Чарльз III

Напомним, короля Чарльза III заметили на публике после фейковых новостей о его смерти.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на "смерть" британского короля.