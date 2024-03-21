Король Бутана в первый раз показал трех своих детей

Король Джигме и королева Джецун отметили милыми фото четвертый день рождения своего младшего сына. Джигме Угьен Вангчук — второй ребенок короля и королевы Бутана.

Королева Бутана Джецун Пема опубликовала две новые фотографии в честь четвертого дня рождения своего сына Джигме Угьена Вангчука. 33-летняя королева Бутана, которую прозвали Кейт Миддлтон из Гималаев, поделилась в Instagram милыми снимками и показала трех своих детей, пишет Daily Mail.

Джигме Угьен Вангчук, который является вторым в очереди наследника после своего старшего брата Гьялси Джигме Намгьела, позировал в традиционной одежде.

Джигме Угьен Вангчук

Джигме Угьен Вангчук родился 19 марта 2020 года во дворце Лингкана в Тхимпху.

Это произошло после того, как в декабре королевская семья Бутана провела пышную церемонию присвоения имени, чтобы объявить имя своего третьего ребенка.

Королева Джигме с детьми Фото: Her Majesty Queen Jetsun Pema

Через три месяца после рождения дочери королева Джецун Пема и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук представили свою дочь, которую назвали Сонам ​​Янгден Вангчук.

В сообщении поясняется, что Сонам ​​— бутанское имя, обозначающее "заслуги, долголетие и удачу". А имя Янгден означает драгоценный камень и процветание.

Королева Джигме с дочкой Сонам Фото: Her Majesty Queen Jetsun Pema

Королева, у которой уже есть двое сыновей, семилетний принц Джигме Намгьел Вангчук и четырехлетний Джигме Угьен Вангчук, ошеломила поклонников традиционным фиолетовым платьем с золотым узором.

А малышку Сонам завернули в шелковое розовое одеяло. Церемония присвоения имени прошла не так давно. А родился третий ребенок короля Бутана 9 сентября прошлого года.

В прошлом году королева Джецун посетила свадьбу наследного принца Хусейна и принцессы Иордании Раджвы аль-Хусейн, с мужем была на похоронах королевы Елизаветы, и присутствовала на коронации короля Чарльза вместе со своим мужем в Лондоне в начале мая.

Король Джигме учился в Великобритании и США и взошел на престол в 2006 году в возрасте всего 26 лет после отречения своего отца.

В отличие от своего сына, который не планирует жениться снова, его отец был женат сразу на четырех женщинах. Интересно, что все они сестры. Четырехкратную свадьбу сыграли в один день.

Но Джигме решил не поддерживать эту традицию и ясно дал понять, что планирует иметь только одну жену, на которой он женился 13 октября 2011 года, когда она еще училась в Риджентс-колледже в Лондоне.

Впрочем, он поддержал порядок своего отца, который продолжал политику своего отца — медленной модернизации с максимальным сохранением бутанских традиций. В стране действует порядок Дриглам Намжа (Поведения и Этикета), введенный в 1988 году, согласно которому все жители страны обязаны носить традиционную одежду и церемониальные шарфы и изучать в школе национальный язык дзонг-кэ.

Джигме и Джецун чрезвычайно популярны, так что их стали называть "Уильям и Кейт из Гималаев".

И у них необычайно дружная семья: сестра и брат короля женаты на брате и сестре королевы.

Напомним, ранее стало известно, что Пекин постепенно захватывает приграничные территории на севере Бутана. Представители КНР строят новые поселения и сети дорог, что видно на недавно появившихся спутниковых снимках. Эта деятельность ведется в культурно значимом регионе Беюл Кхенпаджонг.

Долины Беюля считаются священными местами для королевской семьи и стратегическим активом для Китая, которое давно ищет новые территориальные приобретения, чтобы добиться преимущества перед соперником в лице Индии.