Стало известно, чем сейчас занимается Кейт Миддлтон

В начале 2024 года жена будущего британского короля перенесла операцию на брюшной полости. Сейчас она восстанавливается после медицинских вмешательств и планирует вернуться к публичным обязанностям после Пасхи.

Кенсингтонский дворец накануне сообщил, что Кейт Миддлтон уже занята новым проектом во время восстановления после операции на брюшной полости. Об этом пишет Telegraph.

Принцесса Уэльская сосредоточилась на кампании Королевского центра раннего детства Shaping Us из своего поместья в Виндзоре.

"На протяжении процесса принцесса была в курсе новостей", — рассказал представитель дворца.

Инициатива жены принца Уильяма сосредотачивается на важности раннего развития ребенка.

Архивное фото Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кампания должна обнародовать результаты исследования Шкалы тревоги ребенка (ADBB), которое сосредотачивается на социальном поведении ребенка, которое было проведено двумя фондами Национальной службы здравоохранения и Университетом Оксфорд.

Принцесса Уэльская лично предложила использовать этот инструмент после встречи с семьями, которые воспользовались системой ADBB, во время ее поездки в Данию в 2022 году, поэтому, вероятно, Кэтрин будет заинтересована в том, чтобы узнать результаты.

Хотя королевская персона не смогла лично посетить официальные мероприятия кампании, поскольку она восстанавливалась после операции на брюшной полости, принцесса планирует вернуться к выполнению публичных обязанностей после Пасхи 2024 года.

Архивное фото Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение принцессы Уэльской и "смерть" короля Чарльза ІІІ.