"Хайпожор подсуетился": певец Shaman разозлил россиян песней о теракте в "Крокусе" (видео)

Люди задались вопросом, как за один день певец успел и написать песню "Реквием", и выпустить на нее полноценный клип. Некоторые пользователи даже предположили, что о трагедии в Крокус Сити Холл Shaman мог знать заранее.

Российский певец Ярослав Дронов, более известный в шоу-бизнесе под псевдонимом Shaman, написал пропагандистскую песню и выпустил на нее клип, посвященный теракту в Крокус Сити Холл, чем разозлил даже самих россиян. Видео было опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Трек Shaman назвал "Реквием 22.03.2024". По словам самого певца, песню он написал достаточно быстро: за один день. Более того, Дронов успел даже отснять и выпустить на нее клип. В нем певец в черном на фоне серой стены поет: "Я не знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать…"

В песне есть также строчки, которые можно рассматривать, как призыв к РФ продолжать свои агрессивные военные действия.

"Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать", — также поется в песне.

Однако новая песня и клип вызвали волну неудовольствия среди самих россиян. Люди считают, что Shaman создает себе пиар на человеческих смертях. Также многих заинтересовало, как за один день после трагедии можно было и написать песню, и отснять на нее клип. Некоторые россияне даже высказали предположение, что о теракте в "Крокусе" Shaman знал заранее, поэтому успел "подготовиться".

Пользователи интернета, которые просмотрели новое видео Дронова, оставили такие комментарии:

Певец Шаман уже дропнул песню и клип про теракт в "Крокусе". Двух суток еще не прошло – вечером в газете, утром — в куплете, халтурщик. Ну как не хайпануть на скорби, правда.

И клипчик даже успел снять. Заранее, что ли.

Быстро подсуетился хайпожер. Всем своим видом отвращение вызывает, как это можно слушать.

Никогда не поверю, что все это не было известно им заранее.

А вот все эти страдальческие вздохи…Мерзость.

В натуре, у него есть своя песенно-правосланая-народно-патриотическая нейросеть для создания песен.

Чего он так дергается, будто ему что-то вкололи?

Отныне 24, Боже поможет сможем — и к 24-му февраля можно притянуть. Универсальненько.

Напомним, что 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей, погибли предположительно до 200 человек. Ответственность за террористические действия взяла на себя организация ИГИЛ/

А в апреле 2023 года мы писали о том, что певец Shaman угодил в скандал из-за нового клипа. Россияне обратили внимание, что Дронов выдал свое творение в день рождения Адольфа Гитлера и назвали его образ "косплеем" на сторонников диктатора.