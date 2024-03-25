Ким Кардашьян разошлась со своим бойфрендом — СМИ

До романа с Оделлом Бекхэмом-младшим Ким девять месяцев состояла в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном.

Ким Кардашьян рассталась с Оделлом Бекхэмом-младшим после годичного романа. Пара разошлась через две недели после последнего появления на публике вместе, пишет издание Dailymail.

43-летняя телеведущая начала встречаться с 31-летним игроком американского футбола, который сейчас является свободным агентом после разрыва с "Балтимор Рейвенс", прошлой весной. Однако пару не видели вместе после 10 марта и совместного появления на после вечеринке премии Оскар Vanity Fair в Лос-Анджелесе.

Недавно даже появились слухи, что Ким задумалась о рождении пятого ребенка и даже рассматривала вариант сделать это от Оделла. От своего бывшего мужа Канье Уэстом Ким уже имеет четверо детей: 10-летнюю Норт, 8-летнюю Сейнт, 6-летнюю Чикаго и 4-летнюю Псалм. У Оделла также уже есть ребенок — двухлетний сын Зидн от бывшей девушки Лорен Вуд. Он в течение четырех лет встречался с фитнес-предпринимателем и влиятельным человеком Лорен, однако рассказал об этих отношениях только в 2019 году.

Фото: Instagram/kimkardashian

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В феврале 2022 года начали появляться слухи, что Оделл начал "тусоваться" с Ким. Об их романтических отношениях заговорили в сентябре 2023 года. В прошлом месяце они впервые были замечены на публике. Их видели вместе в роскошном отеле перед Суперкубком в Лас-Вегасе в начале февраля. Недавно Ким и Оделл подогрели предположения об их романе, отправившись вместе в Шато Мармон на вечеринку Джей-Зи и Бейонсе после вручения премии "Оскар" в начале этого месяца.

Однако как оказалось, они расстались и уже длительное время "не видят друг друга". Публикация, вызвавшая предположение, появилась после того, как ее мама Крис Дженнер сказала, что Ким не выйдет замуж в ближайшее время. 68-летний мать Кардашьян рассказала, что ее дочь Ким "пока что" не планирует выходить замуж на фоне ее романа с Оделлом.

"Мы все просто развлекаемся", — сказала она о себе, а также о дочери Кендалл Дженнер, которая, по слухам, собирается помириться со своим бывшим, звездой НБА Девином Букером.

Напомним, ранее мы писали, что Бьянка Цензори и Ким Кардашьян вместе сходили на вечеринку Канье Уэста. Кроме этого, Фокус писал, что платье Ким Кардашьян на вечеринке Vanity Fair сравнили с салфеткой.