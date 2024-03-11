Платье Ким Кардашьян на вечеринке Vanity Fair сравнили с салфеткой (фото)

Ким Кардашьян на этот раз выбрала довольно сдержанный и элегантный образ, чем изрядно удивила поклонников, которые привыкли к ее экстравагантности и смелости.

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43-летняя икона реалити-шоу Ким Кардашьян побывала на ежегодной вечеринке Vanity Fair, которая состоялась после вручения Оскар 2024, где можно было увидеть немало известных звезд Голливуда.

Для события Ким выбрала приталенное и рельефное платье цвета шампань от Balenciaga, которое облегало ее фигуру. Несмотря на желание выглядеть элегантно и изысканно, образ Ким все же попал под критику. В частности, в сети начали появляться комментарии, что платье очень похоже на салфетку на праздничном столе.

Фото: Скриншот

Для публичного появления знаменитая мама четверых детей уложила свои длинные волосы гладкими волнами, в стиле старого голливудского гламура. Как видно из фотографий, Ким решила прикрыть правый глаз длинной соблазнительной прической. Этот стиль "подглядывания" чаще всего называют "эмо-чубчиком" благодаря его популяризации в социальных сетях в начале нулевых (порядок эпохи MySpace Scene). Однако эффектная волна сначала появилась в 1940-х годах благодаря культовой голливудской актрисе Веронике Лейк, а затем стала мейнстримом в 80-х годах с архетипом соблазнительной роковой женщины Джессики Ребит. Макияж Ким выбрала яркий, подходящий к ее образу.

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Как только появились фотографии Ким, поклонники не могли пройти мимо образа Ким и поделились своими мыслями относительно ее наряда.

"Ким выглядит потрясающе!!!!!! Мне нравится тот факт, что она не пыталась выделиться сегодня в странном наряде, а просто выглядела стильно. Она выглядит потрясающе", — сказал один из поклонников.

"Ким выглядит по-другому, но очень по-другому", — повторил другой.

Стоит отметить, в этом году Киллиан Мерфи получил первый Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер", а Эмма Стоун получила лучшую женскую роль в фильме "Бедные".

Напомним, ранее мы писали, украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар". Кроме этого, Фокус писал, конфузы на красной дорожке "Оскара" 2024.