Кейт Миддлтон и принц Уильям делают все возможное, чтобы защитить своих детей, — СМИ

Принц и принцесса Уэльские решили сообщить о диагнозе Кэтрин в конце марта не просто так. В это время их дети ушли на пасхальные каникулы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям "делают все возможное, чтобы защитить принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи" во время борьбы их мамы с раком. Об этом пишет The Times.

"Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет хорошо", — рассказала в эмоциональном обращении принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Источники объяснили, что Кейт и Уильям ждали, чтобы сообщить миру о болезни, когда их дети ушли на школьные каникулы, чтобы оградить их от внимания публики.

Считается, что принцесса Уэльская сообщила 10-летнему Джорджу, 8-летней Шарлотте и пятилетнему Луи о своем диагнозе перед тем, как снять видео в среду, 20 марта, опубликовав его через два дня.

"Кейт и Уильям делали все возможное, чтобы защитить детей, чтобы они не знали обо всем, что происходит. Дети в школе разговаривают, так что это их главная забота", — рассказывает инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Кроме этого, стало известно, что семья Уэльских не присоединится к другим членам королевской семьи во время пасхальной службы в воскресенье, 31 марта 2024 года. Вместо этого Кейт и Уильям будут проводить время с детьми.

Напомним, королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза III на фоне слухов о его смерти.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.